Test İçin Hastaneye Gönderilen Dalak Kargoda Kayboldu

Yalova'da dalak ameliyatı olan Ahmet Kıral'ın test için İstanbul'a gönderilen dalağı, kargoda kayboldu. Yapılan incelemelerde dalağın "standart kargo" olarak gönderildiği tespit edildi.

Yalova’da “dalak büyümesi” teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kıral'ın dalağı, hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul'daki bir hastaneye gönderilirken fıkraları kıskandıracak bir olay yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle gönderilen dalak, yolda kayboldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kıral'ın avukatı Musap Nayman, “Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından 'onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır' ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir” ifadelerini kullandı.

"Dalağınız kargo şubesinde kayboldu"

Olay, Yalova’da yaşamına devam eden Ahmet Kıral’ın karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurmasıyla başladı. Muayenelerin ardından "dalak büyümesi" teşhisi konularak ameliyat olması gerektiğine karar verilen Kıral, 10 Kasım’da ameliyat oldu ve alınan dalak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul'a patoloji servisine gönderildi. Kıral’a taburcu olduğu sırada test sonuçlarının 15 gün içinde çıkacağı belirtildi.

15 gün sonra sonuçların çıkmaması üzerine Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı. Nihayetinde hastane yetkilileri Ünal Kıral'ı telefonla arayarak, gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

Dalak, standart kargo olarak kargo şirketine verildi

Ünal Kıral, yaptığı araştırma neticesinde kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı ve kargo barkodu üzerinde 'standart kargo' ibaresini gördü. Bunun üzerine Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile birlikte Avukat Musap Nayman'a giderek, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Kıral, “Dalağımın biraz şiş olduğunu hissettim. Doktor, muayene etti, film çektiler. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat olduktan sonra dalağımı, patolojiye gönderdiler. Karton kutu içerisine koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım şimdi nerede?” şeklinde konuştu.

Başlarına gelenlerin ardından resmi şikayet sürecini başlattıklarını belirten Ünal Kıral ise, “Babam şiddetli karın ağrısıyla özel hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından babamın ameliyat olmaktan başka çaresi olmadığı söylendi. Babamın ameliyatının ardından alınan dalağı İstanbul'a gönderildi. 15 gün sonra sonucun çıkacağı söylendi. 15 günün ardından hastaneye uğradığımda sürekli 'Sonuç çıkmadı, çıkmak üzere' gibi gerekçelerle oyalandım. Bir sabah hastaneden arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Dalak, kargo şirketi tarafından taşındığı kartonda patlıyor ve çöpe atılıyor. Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum; 'Sıradan bir kutuda insan organı nasıl taşınır?' Bunun peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek” ifadelerini kullandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Musap Nayman ise şu ifadeleri kullanıcı:

“Paketin kargo şubesindeki fotoğraflarına ulaştık ve suç duyurumuzu yaptık. Tazminat davası süreci de devam etmektedir. İnsan onuruna yakışmayan bu müdahalenin başkalarına yapılmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu olaydan dolayı müvekkilimde maddi ve manevi zarar meydana gelmiştir. Hastalığı bu nedenle tespit edilememiştir.”