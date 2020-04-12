Koronavirüsün Yalnızca Erkeklerde Görülen Belirtisi

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, testis ağrısıyla hastaneye giden bir adamın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Erkeklerde görülen testis ağrısının, koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabileceği düşünülüyor.

Yüksek ateşten kuru öksürüğe kadar koronavirüsün pek çok farklı yan etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Şimdiyse araştırmacılar, virüsün bu zamana kadar pek fazla bilinmeyen bir belirtisini açıkladılar. Oldukça nadir görülen bu semptom, erkeklerin testislerinde inanılmaz bir acı ve ağrı şeklinde görülüyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, testislerinde ‘bıçaklanma hissiyle’ hastaneye gittikten sonra koronavirüs test sonucu pozitif olan 42 yaşındaki bir adam hakkında bir vaka raporu sundular. Adamın testislerinde yanlış bir şey bulamayan doktorlar, bilgisayarlı tomografı sonrası akciğerlerde hasar olduğunu tespit etti. İki gün sonra da adama COVID-19 teşhisi kondu.

25’ten fazla hasta ve sağlık çalışanı, potansiyel olarak virüse maruz kalmış olabilir:

Koronavirüs testi pozitif çıkan 42 yaşındaki adamda bilindik semptomlardan hiçbiri olmadığı için diğer birkaç hasta ile sağlık çalışanının da bilmeden virüse maruz kalmış olabileceği düşünülüyor. Bu noktada yetkililer, 25’ten fazla hasta ve sağlık çalışanının potansiyel olarak virüse maruz kaldıkları bildirildi.

Testis ağrısının koronavirüsün temel semptomlarından biri olup olmadığı net bir şekilde bilinmiyor fakat diğer virüslerin de testisleri etkilediği biliniyor. Bu konuda MailOnline’a konuşan Dr. Viney, kabakulak gibi testisleri etkileyebilecek bazı virüslerin olduğunu, COVID-19’un testisleri de etkileyip etkilemediğini ise ancak zamanla göreceğimizi söylüyor.

Koronavirüsün temel belirtileri neler?

Yeni tip koronavirüsün şimdiye dek bilinen pek çok farklı belirtisi bulunuyor. Bu noktada hastaların çoğunluğunda tespit edilen belirtiler şu şekilde:

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler.

Ateş ve boğaz ağrısı.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal.

Yeme içmede zorluk.

Eklem ağrıları.

Kuru öksürük.

Nefes darlığı.

Koronavirüsün yaygın olarak görülen belirtileri bu şekilde olsa da araştırmacılar, virüsün koordinasyon ve konuşma bozukluğu ile bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü gibi semptomlarla da ortaya çıkabileceğini söylüyor.