Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin Robotik Takımı Olan İnanç Mekatronik Kulübü Öğrencileri, 2018 Turkish Off-Season Yarışmasında En Prestijli Ödül Olan “The Chairman’s Award”u Kazandılar.

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), ülkemizin dört bir yanından gelen üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek kurumdur. 1993 yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulmuştur. 2001 yılından bu yana, okul eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir.

TEVİTÖL’ün köklü kulüplerinden biri olan IMC (İnanç Mekatronik Kulübü), 2007 yılında TEVİTÖL öğrencileri tarafından okul bünyesinde robotik çalışmalarını yürütmek; FLL, FRC gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak amacıyla kurulmuştur. Gerekli sponsor desteklerinin bile öğrenciler tarafından bulunduğu IMC, öğrencilerin yüzde yüz söz sahibi olduğu bir kulüptür.

Geçen sene uluslararası bölgesel yarışma olan FRC İstanbul Regional’da, yarışmanın en prestijli ödüllerinden bir olan “İlham Verici Mühendislik Ödülü”nü, Los Angeles’ta “Girişimcilik Ödülü”nü almaya hak kazandılar ve bu ödül IMC’yi ABD Houston’da gerçekleşen dünya şampiyonasına taşıdı. Ülkemizde şampiyona gitmeye hak kazanan sayılı takımlardan biri olarak ülkemizi Amerika’da temsil etmenin yanı sıra sıralama maçlarını 8. bitirerek bugüne kadar Dünya Şampiyonası’nda kendi müttefiklerini seçme hakkı kazanan ilk ve tek Türk takımı oldular.

Bunların yanı sıra geçtiğimiz ekim ayında Ülker Sports Arena’da düzenlenen 2018 Turkish Off Season’da, 60 takım ile yarıştılar.

Robotiği ve mühendislik değerlerini yaymak amacıyla projeler yapan IMC, imkanı olmayan çocuklara da ulaşmak için yollara düştü ve Diyarbakır, Balıkesir gibi pek çok şehirde etkinlikler düzenledi.

Sınırları aşarak Ermenistan gibi pek çok ülkeye FRC programını götürdü.

Çin’e giderek oradaki robotik takımlarının eksiklerini fark etti ve hükümet kısıtlamaları sebebiyle ulaşamadıkları yazılım ve mekanik bilgilerini içeren, Çin hükümetinin yasaklamadığı yeni bir internet sitesi yazdı.

Miniklere en güzel şekilde robotiği anlatmak için iki kitap yazdı ve karakterlerden birini kız diğerini erkek yaparak STEM’de cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

Tüm bunların yanında, başka robotik takımlarının karbon salınımlarını hesaplayıp çevreyi de unutmadı. Bu sebeple de okul kampüslerinde bir orman oluşturdu.

Tüm bunların yanında da IMC, diğer takımlarla ilişkileri, robotları ve takım ruhları ile de 61 takım arasından 2018 Turkish Off Season’ın en iyi takımı bulunarak yarışmanın en prestijli ödülü olan “The Chairman’s Award”u kazandılar.

İnanç Mekatronik Kulübü’nün başarılarını bu sene de sürdürmesi ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil edebilmesi için hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacı var. Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreslerden takıma ulaşabilirsiniz: