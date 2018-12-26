İki yıldan fazla bir süredir internet üzerinde yayınlanan ilgi çekici haberlerin sahte olup olmadığını araştıran teyit.org, üç mini belgeselle YouTube yayın hayatına başlıyor.

Sizin de bildiğiniz üzere internet yayın organları, kimi zaman büyük bir bilgi yanlışlığına sebep olabiliyor. İki yıla aşkın bir süredir bununla mücadele etmeye çalışan teyit.org ise YouTube yayın hayatına başlıyor. Bu başlangıç ise 3 mini belgeselle yapılacak.

Belgeselleri açıklayan teyit.org, bizleri içerikleri konusunda aşağıdaki şekilde bilgilendiriyor,

teyitpedia:

"Bilgi düzensizliği, toplumların karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri.

Din, dil, köken, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel yönelim üzerinden toplumsal kutuplaşmaları derinleştiren, önlem almazsak hakikatle bağımızın tamamen kopmasına yol açabilecek bu sorunun ciddiyetinin farkında mıyız?

teyitpedia serisinin her bölümünde sorunun farklı boyutları; akademisyenler, gazeteciler, aktivistler ve araştırmacılarla derinlemesine inceleniyor."

Şehir Efsaneleri:

"‘Bir şekilde kulağınıza çalınıp, kaynağını çok da sorgulamadığınız için yıllardır doğru kabul ettiğiniz onlarca şehir efsanesi olabilir’ desek, tepkiniz ne olurdu?

Hangi efsane, nasıl ortaya çıkmış? Yıllar boyunca ne tür kanallar aracılığıyla yayılmışlar? Neden doğru olamazlar? Bu seride, yaygın şekilde doğru kabul edilen, kimi masum kimi ise tehlikeli birçok şehir efsanesini araştırıyoruz."

Dosya:

"Siyasetin, medyanın, akademinin ve sokağın gündemindeki hemen her tartışmada sahte haberlerin izine rastlıyoruz. Hatta kimi zaman, bu tartışmaların yanlış bilgiler yüzünden ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Eğer karşı karşıya olduğumuz sorunlarla ilgili bütün gerçekleri bilmiyorsak, bu sorunlara çözüm üretebilir miyiz?

Dosya serisinde Türkiye’nin önemli gündem maddeleri etrafında dolaşan yanlış bilgileri ortaya çıkarıyoruz."

Artık insanların yalan haber konusunda bir nebze de bilgilendiğini düşünürsek eğer, teyit.org'un bir adım daha atmasının iyi bir gelişme olduğunu düşünebiliriz. Umarız bu yeni gelişme, insanların 'yalan haberciliğe' karşı duruşunu biraz daha belirler ve daha da bilinçlenmemizi sağlar.