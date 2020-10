15 Ocak 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan ajan filmi The 355'ten ilk fragman geldi. Farklı ülkelere mensup kadınlardan oluşan bir ajan takımının ortak bir düşmana karşı mücadelesini gösterecek film, aksiyon tutkunlarını etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Sinemaseverler, muhtemelen 2021 yılının başında yeni bir ajan filmi ile tanışacaklar. "The 355" olarak isimlendirilen aksiyon dolu bu film, boy gösterdiği filmlerde dikkat çekmeyi başaran oyuncu Jessica Chastain'in kurduğu bir ajan takımının hikayesini anlatıyor. Ancak bu ajan takımında o kadar popüler isimler var ki, oyuncu kadrosunu duyduğunuz anda heyecanlanacağınız kesin.

Jessica Chastain'in liderlik edeceği ekibin diğer üyeleri, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger ve Fan Bingbing. Ayrıca bu filmde, Sebastian Stan ve Edgar Ramirez gibi oyuncuları da göreceğiz. Şimdiyse hakkında bilinenlerin oldukça sınırlı olduğu bu filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, The 355'in aksiyon dolu sahneler içereceğini gözler önüne seriyor.

Ajan filmi The 355'in ismi dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu isim, rastgele seçilmedi. 1700'lü yıllarda yaşanan Amerikan Devrimi olayları sırasında Amerika'nın ilk kadın casusunun kod adı 355'ti. İşte filmin adı da gerçek kimliği bilinmeyen o kadın casustan geliyor. Filmde, her biri farklı bir ülkeden gelen ajanların ortak bir düşmana karşı mücadelesini göreceğiz.

The 355'in yönetmenlik koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Son X-Men filmi olan Dark Phoenix'in çekimleri sırasında fikir alışverişi yapan Chastain ile Kinberg, The 355'in ortaya çıkmasını sağlamışlar. Ekip tarafından yapılan açıklamalara göre 15 Ocak 2021 tarihinde vizyona girecek olan film, sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İşte The 355'in ilk fragmanı