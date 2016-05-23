Big Bang Theory'nin Penny'si Kaley Cuoco'dan Duygusal Veda

Sitcom severlerin favori dizilerinden Big Bang Theory, geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle 2019 yayınlanacak yeni sezonla ekranlara veda edeceğini açıklamıştı.

The Big Bang Theory, şahane karakterleri sayesinde büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş, dizi tarihinin en sevilen sitcomlarından bir tanesiydi ve 2007 senesinden beri devam ediyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde dizinin hayranları için oldukça üzücü bir haber geldi; dizi 12. sezonu ile ekranlara veda edecek. Bu haberin ardından ise dizinin Sheldon ile birlikte en sevilen karakterlerinden olan Penny'i canlandıran Kaley Cuoco, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımla haberi sevenleriyle paylaştı.

Rol arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşan Cuoco, fotoğrafın altına ise şu notu düştü;

“Hayallerimin gerçeğe dönüştüğü, hayatımı değiştiren bir macera oldu. Hangi tarihte sona ererse ersin, kalbim hep parçalara ayrılacaktı. Gözyaşları içinde söz veriyorum; en iyi final sezonunu sunacağız”

Dizinin final sezonunun üzerinde çok çalışılacağı ve unutulmaz bir final sunulacağı, final haberi ilk verildiğinde yapımcılar tarafından da vurgulanmıştı ve bu da durgun geçen ve eleştirilen son bölümlerin ardından büyük bir merak uyandırdı. Yine de böyle efsane karakterlerin ortaya çıktığı bir yapımın sona erecek olması tabii ki üzücü, biz de merakla yeni sezonu bekliyor olacağız.