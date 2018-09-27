The Crew 2, Yalnızca Bu Hafta Sonu İçin Ücretsiz Oldu

Ubisoft'un büyük umutlarla piyasaya sürdüğü fakat satışlarda bekleneni veremeyen oyunu The Crew 2'yi bu hafta sonu boyunca dilediğiniz gibi oynayabileceksiniz.

The Crew 2; hem kara, hem deniz hem de hava araçlarını kullanabileceğiniz enteresan bir formülle oyuncuların karşısına çıktı. İlk oyundaki 'ruhsuzluğu' devam ettirmesiyle eleştirilse de The Crew 2 için halen piyasanın online tabanlı nadir yarış oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

Metacritic ortalaması, resmi incelemelerde 64/100, oyuncu incelemelerinde 50/100 olan The Crew 2, bekleneni verememiş görünüyor. Buna karşın oyuna bir şans vermek isterseniz, bu hafta sonu sizler için ücretsiz The Crew 2 etkinliği mevcut. Oyunu hafta sonu ücretsiz oynamak için ilk olarak buraya tıklayarak uPlay'i bilgisayarınıza indirmeniz ve hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Daha sonrasında yapmanız gereken tek şey oyunun hafta sonu etkinliğinin başlamasını beklemek olacak. İnternet hızlarından ve oyunun yavaş inmesinden endişe ediyorsanız son bir güzel haberimiz var: Oyun erişime açılmadan da hemen indirmeye başlayabilirsiniz. Böylece oyun çıktığında direkt olarak direksiyonun başına geçmiş olacaksınız.