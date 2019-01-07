Daha önce yapay zekalar ve teknolojinin getirecekleri ile ilgili çok fazla distopik film görmüştük ama katil bir drone fikri, bizleri dahi şaşırttı.

Daha önce zombileşmiş kunduzları anlatan enteresan filmiyle ilgi odağı haline gelen komedyen ve yazar Jordan Rubin, bu kez de bir DJI Quadcopter'in seri katil olduğu enteresan bir fikirle karşımıza çıktı ve filmden ilk fragman yayınlandı.

John Brotherton ve Alexandra Essoe'nun başrollerini paylaştığı film, bir anda kontrolden çıkan drone'un şehir çapında seri katile dönüşerek önüne geleni katletmesini işleyecek. Chris ve Rachel çifti ise bu drone'un yeni cinayetler işlemesini engellemek için elinden geleni yapacak.

Her ne kadar erken konuşmak istemesek de film daha şimdiden "Benim IMDB notum 4'ü zor geçer." diye bağırıyor adeta. Henüz filmin vizyon tarihi açıklanmamış olsa da 2019'un ikinci yarısına girilmeden vizyona girmesini bekliyoruz.