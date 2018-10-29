The Elder Scrolls 6 Yeni Nesil Konsollara Gelecek

Bethesda'nın E3'te duyurusunu yaptığı The Elder Scrolls 6 için yeni nesil konsolları beklemek gerekecek.

Her zaman için erken duyuru erken erişim anlamına gelmiyor. Bethesda'nın bu yılın başlarında E3 fuarında duyurduğu The Elder Scrolls 6 için de aynı durum geçerli.

The Elder Scrolls: Online yöneticisi Matt Firor'dan gelen bilgilere göre serinin hayranlarının bir süre daha beklemesi gerekiyor. Fallout 76'dan sonra çıkacak olan Starfield ve The Elder Scrolls 6'dan bahseden Firor, önce Starfield'in yayınlanacağını ve Betheda'nın oyun çıkartma hızına bakarsak, TES 6 için daha uzun süre beklememiz gerekebileceğini işaret etti. Firor ayrıca, "Oyunun çıktığı zamanlarda farklı bir konsol nesli olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Henüz çıkış tarihi bilinmeyen ve hiçbir görüntüsünü görmediğimiz Starfield hala yapım aşamasında. E3 fuarında Todd Howard The Elder Scrolls 6'dan bahsettiğinde ise oyun daha yapım öncesi aşamadaydı. Yani en az iki yıllık bir süreç bizleri bekliyor.