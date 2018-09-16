The Elder Scrolls'a Murkmire İle Yeni Özellikler Eklendi

Murkmire, Argonyalı kertenkele halkına ev sahipliği yapan Black Marsh'ın bir kısmını ziyarete açacak yeni bir DLC olacak.

Şüphesiz ki konu rol yapma oyunları olduğunda akla ilk olarak Bethesda'nın The Elder Scrolls serisi geliyor. Sunduğu serbestliğiyle sevilen ve 11 adet DLC'ye sahip olan oyuna, geçtiğimiz günlerde yeni bir DLC eklendi. Bu yeni DLC, Greg Keyes tarafından yazılan Elder Scrolls romanlarını okuyanların tanıyacağı Lilmoth yerleşimini de kapsıyor ve beklediğiniz kadar çamurlu.

Güncelleme ile oyuna; 15-20 saatlik yeni içerik, yeni günlük görevler, yeni bir zindan, iki boss (bölüm sonu canavarı) eklenmiş bulunmakta. Dakika 13.30'a atlayarak oyun içi oynanış kısmına geçebilir, yeni DLC ile gelen eklentileri izleyebilirsiniz.

DLC'nin resmi çıkış tarihi sonbahar 2018 olarak belirtilmiş. Fiyatı hakkında kesin bir şey söyleyemesek de yenilik, 2000 ila 3500 crown (oyun içi para birimi) arasında olacak gibi gözüküyor. ESO Plus üyelerine tamamen ücretsiz olmasının yanında Murkmira, bir blog yazısına göre, Kasım ayı boyunca günlük ödül olarak alınabilir.