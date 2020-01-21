Marvel Sinematik Evreni'nin 4. fazında yer alacak olan The Eternals filminin çekimlerine başlandığını gösteren bir mektup ortaya çıktı. Mektupta filmin ismi geçmezken 'Sack Lunch' kod adı tercih edilmiş durumda.

Marvel’ın 4. fazında yer alan The Eternals, henüz çekimlerine başlanmadan bile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Daha ilk haberle serinin hayranlarını büyük beklentiler içine sokan süper kahraman filmi, aynı adlı çizgi romandan uyarlanan bir sinema filmi olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki bu noktada filmde pek çok Hollywood ünlüsünü göreceğimizi de belirtelim.

Şimdiye dek edindiğimiz bilgilere göre The Eternals, içinde bulunduğumuz 2020 yılının sonlarına doğru beyaz perdede izleyicilerle buluşacaktı. Hâliyle yeni yılın da gelmesiyle birlikte Marvel hayranları, film hakkında ortada henüz elle tutulur herhangi bir şeyin olmamasından rahatsız olmaya başlamıştı ancak bugün Reddit’te ortaya atılan bomba bir iddia, tüm hayranları rahatlatacak gibi görünüyor.

Kod Adı ‘Sack Lunch’ olan The Eternals’ın çekimlerine başlandı:

Bomba iddiaların kaynağı, bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan mektup. Nedir bu mektup diyecek olursanız da bu mektupta, filmin cast ekibini bilgilendirici bazı ifadeler yer alıyor. Çekimlerin nasıl yapılacağına, çekim saatlerine ve teknik detaylara dair bilgilendirici bir yazı olan bu mektupta ne yazık ki 'The Eternals' kelimesi hiçbir şekilde geçmiyor.

Bununla birlikte çekimleri yapılacak olan filmden ‘Sack Lunch’ kod adıyla bahsedildiğini de söyleyelim. “Nedir bu Sack Lunch? The Ethernals ile alakası ne?” diyenler için de Marvel’ın çekimleri devam eden filmleri için bu tarz takma isimler kullandığını hatırlatmak isteriz zira Avengers: Endgame’in prodüksiyon aşaması da 'Mary Lou 2' kod adıyla yürütülmüştü.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaların doğruluğu henüz net değil. Yine de bu iddialar doğruysa önümüzdeki günlerde filme dair daha detaylı bilgiler edinebiliriz. Son olarak belirtelim; hakkında henüz pek bir şey bilmediğimiz yeni nesil süper kahraman filmi The Ethernals, her şey yolunda giderse 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek.