Disney+'ta yayınlanacak olan The Falcon and the Winter Soldier mini dizisinin yayınlanma tarihi ertelendi. Bu dizinin ertelenmesiyle birlikte Disney+ platformunda yayınlanacak olan ilk Marvel Studios yapımı WandaVision oldu.

Koronavirüs salgının en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de sinema oldu. Birçok film, gerek salonların kapalı olması gerek gişe endişesi gerekse çekimlerin yarıda kalması sebebiyle vizyon tarihini ötelemek zorunda kaldı.

Tabii sinema filmlerinde olduğu gibi dizilerde de ertelenmeler yaşandı. Birçok dizinin çekimlere başlama tarihi ertelenirken çekimlerine başlanan dizilere ise ara verilmek zorunda kalındı. İşte bu dizilerden bir tanesi de The Falcon and the Winter Soldier oldu.

The Falcon and the Winter Soldier, 2021'e ertelendi

Disney+ platformunda yayınlanacak olan The Falcon and the Winter Soldier, normal şartlarında ağustos ayında yayınlanmaya başlanacaktı. Salgın sebebiyle izinin çekimlerine birkaç aylığına ara verilmişti ve kısa bir süre önce çekimler tekrar başladı. Ancak görünüşe göre bu mini dizi bu sene içerisine yetişemeyecek.

The Falcon and the Winter Soldier sayfasını güncelleyen Disney+, mini dizinin yayınlanma tarihini 2021 olarak değiştirdi. Platform, bunun haricinde herhangi bir ek açıklamada da bulunmadı. Dizinin yeni yayın tarihinin 2021 başları olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca The Falcon and the Winter Soldier'ın ertelenmesiyle birlikte bu sene içerisinde yayınlanacak olan WandaVision, Disney+'ta yayınlanacak ilk Marvel Studios yapımı olacak.

The Falcon and the Winter Soldier'da tıpkı Marvel Sinematik Evreni'nde olduğu gibi Falcon'a Anthony Mackie, Winter Soldier'a ise Sebastian Stan hayat verecek. Ayrıca Daniel Bruhl ve Emily VanCamp de Helmut Zemo ve Sharon Carter karakterleriyle yeniden dönüş yapacak.