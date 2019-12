Etrafta 7. sezon için ‘Son sezon mu olacak?’ söylentilerinin çıktığı The Flash dizisi için hazırlıklar sürüyor. DC'nin dizi sektöründeki en önemli temsilcisi The Flash'ın yeni sezon yayın tarihi, oyuncu kadrosu, fragmanı ve hikâyesine dair tüm detaylara birlikte göz atıyoruz.

DC Comics evreninin en popüler karakterlerinden biri olan The Flash’in televizyon dizisi, en az çizgi romanlar kadar sevilen bir yapım haline geldi. Şimdilerde Arrow’un yeni sezonunun gelmesi ile birlikte The Flash, yayıncı CW’nin ‘Arrowverse’ planlamasında liderliği kapmak için yarışa girmek zorunda.

Bu da ışık hızında ilerleyen karakterimizin için çok büyük bir sorumluluk haline geldi ancak The Flash 6. sezon izlenme ve beğeni sayıları göz önüne alındığında, The Flash 7.sezonun geleceğini söylemek pek de yalan olmaz. Peki olası bir 7. sezonda Flash Takımı nelerle karşı karşıya olacak? Kadrosu kimlerden oluşacak ve konusu ne olacak? Bütün sorularınızı aşağıda yanıtlıyoruz.

Not: Bu içerikte The Flash 6. sezona kadar olan tüm sezonların spoiler’ı vardır.

The Flash 7. sezon ne zaman yayınlanacak?

The Flash dizisi 2014 yılında yayın hayatına başladığından beri her yeni sezon Ekim’in ilk veya ikinci haftası başladı. Bu yüzden yeni sezonun da 2020 yılının Ekim ayının başlarında çıkacağı tahmin ediliyor. Tabii o vakte kadar dizinin tamamen iptal edilme ihtimalini de göz önünde bulundurmak beklentilerinizi yükseltmemenize yardımcı olacaktır, tavsiye ederiz.

The Flash 7. sezon kadrosu: Kimler geri dönecek?

Genellikle böyle dizilerde ana karakterin her sezon sonundaki ölümcül olaydan kurtulduğu görülmüştür ancak yeni sezonda işler böyle gitmeyebilir. The Flash 6. sezon ön gösteriminde The Monitor, Barry’e milyarlarca insanın kurtarılabilmesi için The Flash’in ölmesi gerektiğini söylemişti. Eğer bu doğru ise 7. sezonda Grant Gustin’i starı olduğu dizinin ana karakteri olarak göremeyebiliriz.

Tabii bununla beraber süper kahramanlar asla uzun süre ölü kalmazlar. Ayrıca The Monitor hiçbir zaman Barry’nin Flash versiyonunun ölmesi gerektiğine dair bir vurgu da yapmadı. Sonsuz gerçekliklerin içerisinde sonsuz sayıda Flash de bulunuyor. Yani başka bir dünyadan Flash’ın ölme ihtimali de var.

Yeni sezonda kimlerin kurtulacağı ve gözükeceğini onaylamak bir hayli zor ancak aşağıdaki karakterlerin ve oyuncuların bir yıl daha dizide kalması yüksek bir ihtimal:

Candice Patton (Iris West)

Danielle Panabaker (Caitlin Snow)

Carlos Valdes (Cisco Ramon)

Jesse L. Martin (Joe West)

Tom Cavanagh (Harrison Wells)

Hartley Sawyer (Ralph Dibny)

Danielle Nicolet (Cecile Horton)

The Flash 7. Sezon konusu: Yeni sezonda neler olacak?

Şu an için The Flash 7. sezonda neler olup bitecek kestirmek zor ancak yüksek ihtimalle her şey sona yaklaşacak. Eğer öyle olursa bu da dizinin son sezonu olabileceği anlamına geliyor. San Diego Comic-Con 2019 etkinliğinde konuşan Grant Gustin, dizinin finalinin yaklaşmış olabileceğini belirtti:

“Yani şu an için hepimiz 7 sezonluk kontrata sahibiz ve şu an 6. sezondayız. Doğal olarak gelecek yıl bu serüvenin sonu olabileceği bir süredir aklımda. Kim bilir? Hep bir sonraki sezonun son sezon olabileceğini söylesek de 6. kez burada, Comic-Con etkinliğindeyiz. Bu benim için çok zor olabilir, şahsen biraz endişeliyim. Ama bunu sindirmek için biraz daha zaman harcayacağım çünkü serüvenimiz çok daha yakın bir gelecekte de bitebilir.”

The Flash 7. sezon fragmanı: Yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yayın platformu CW, her yıl sürdürdüğü Comic-Con gösterilerinde DC'nin dizi evreni olan Arrowverse planlamasını açıklıyor. Bu yüzden The Flash 7. sezon tanıtımını 2020 yılının San Diego Comic-Con etkinliğinde görebiliriz. San Diego Comic-Con etkinliği her yıl 23-26 Temmuz arası gerçekleşiyor.

