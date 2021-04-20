Ezra Miller’ın başrolde yer aldığı The Flash filmi için yapım firması bomba bir duyuru yaptı. Michael Keaton, Batman olarak DC evrenine dönüş yapıyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan The Flash filmi için birçok iddia ortaya atılmıştı. Michael Keaton’ın Batman olarak DC evrenine döneceği de bunlardan biriydi. Michael Keaton’ın ajansı ICM Partners’in yaptığı bir duyuruyla beraber Batman rolünde ünlü oyuncuyu göreceğimiz kesinleşti. Yapım firması da ayrıca duyuruyu onayladı. Bununla beraber esas kafa karıştıran kısım başlıyor.

Tim Burton’ın yönettiği 1989 Batman ve 1992 Batman Returns filmlerinde oynayan Michael Keaton’ın filmde ne aradığını sorguluyor olabilirsiniz. Aslında sorgulamakta çok haklısınız keza bu filmde enteresan bir şekilde iki Batman göreceğiz. Öyle tek Batman gördüm ben bitti yok.

Farklı evrenler, 3 Batman ve Flash

Filmin belki de en eğlenceli bölümü burası olacak. Michael Keaton ve Ben Affleck beraber Batman’i oynayacaklar. Filmde Flash’ın iki farklı evrene gideceği ve bu gerçekliklerde yer alan Batman’le karşılaşacağı belirtiliyor. Ayrıca filmin sonunda Robert Pattinson’ı da Batman olarak görüp 3. Batman’in ortaya çıkma şansı var.

Filmin adı The Flash olunca kafalar çok karışıyor. Michael Keaton ve Ben Affleck kesin Batman olarak karşımıza çıkıyor bunda hem fikiriz ama Robert Pattinson’ın Batman olarak hangi gerçeklikte karşımıza çıkacağı inanılmaz bir durum olabilir. Genç, orta yaşlı ve yaşlı Batman vizyonu yapacaklarsa bunu kabul edebiliriz elbette. Ayrıca belirtmemiz gerekiyor Ben Affleck’in de son Batman filmi olacak.

Iris West rolü de Kiersey Clemons’da

Zack Snyder’s Justice League filminde gördüğümüz Iris West geri dönüyor. Barry Allen’ın sevgilisi rolüyle karşımıza gelecek Iris West’i Kiersey Clemons oynuyor. İkilinin güzel bir uyum yakaladığı bu nedenle bir değişiklik yaşanmayacağı belirtiliyor.

Tabi şimdi 3 Batman’li bir The Flash filmi nasıl bir DC filmi keyfi yaşatacak tahmin etmekte oldukça zor. Bugün baktığınızda dışarıda 1 Batman izlemek isteseniz oo dünyanın parası. DC Universe 1 fiyatına 3 Batman izletecek. İngiltere’de COVID-19 yayılım durumuna göre filmin geleceği de biraz daha belli olacak. The Flash’ın vizyon tarihi anormal bir durum yaşanmazsa 4 Kasım 2022 olarak duyuruldu. Michael Keaton’ı 30 yıl sonra Batman olarak görmek oldukça nostaljik gelse de bakalım Ben Affleck ve Robert Pattinson’la bu kombo nasıl olacak bizde merak ediyoruz.