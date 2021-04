2. Süveyş Kanalı Projesi, 1 Nisan Şakası Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in ikinci bir Süveyş Kanalı projesi üzerinde çalıştığını duyuran The Guardian, bu açıklamaların 1 Nisan şakası olduğunu duyurdu. Ancak Türk basını, bu olayı pek de sorgulamadan manşetlere taşımıştı bile.

Uzunca bir süredir koronavirüs salgınının etkisi altında olan dünya, artık çok da eğlenceli bir yer değil. İnsanlar artık eskisi kadar özgür bir yaşam süremiyor, diledikleri gibi gezip dolaşamıyorlar. Ancak bazı şeyler, koronavirüs gölgesinde de olsa değişmiyor. Bunun en iyi örneklerini de şimdilerde görüyoruz. Şu sıralar, 1 Nisan furyası almış başını gidiyor...

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen, böylesi bir durumla gündeme gelmişti. Şirket, internet sitesinde paylaştığı bir basın bildirisi ile ABD'de kullandığı ismi Voltswagen olarak değiştireceğini açıklamış, bu durum gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak olayın dünya basınında yer bulması üzerine yeni bir açıklama yapan Volkswagen, bunun 1 Nisan şakası olduğunu açıklamıştı. Şimdi yine böyle bir durum gerçekleşti. Üstelik bu kez, özellikle de Türk basınının yakından takip ettiği bir konunun 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

"İkinci Süveyş Kanalı" projesi, 1 Nisan şakası çıktı

İngiltere merkezli The Guardian, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir haberi servis etti. Bu habere göre Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz günlerde Ever Given isimli bir yük gemisi nedeniyle tıkanan Süveyş Kanalı'na bir alternatif yapma projesi üzerinde çalışıyordu. The Guardian, bu projenin Uncommittee for Trade Routes Uniting Economies isimli bir komite tarafından hayata geçirileceğini ifade ediyordu.

The Guardian, Türkiye'de büyük ilgi gören konuyla ilgili hazırladığı içeriğinde OFP Lariol isimli bir tünel açma şirketinden bahsediyordu. Ayrıca bu şirketin yöneticilerinden bir tanesi de Iver Shovel isimli bir adamdı. Öte yandan, bir de harita paylaşan The Guardian, "Mo Sez" isimli bir uzmandan da projeyle ilgili görüş alıyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de söz konusu kanalın Suriye ve Irak'tan geçebileceğinin düşünüldüğü ifade ediliyordu. Yapılan açıklamalarla, tüm bunların bir şakadan ibaret olduğu, böyle bir projenin gerçek olmadığı ifade edildi.

Proje, Türk basınında manşetlere oturdu

The Guardian'ın ortaya çıkardığı proje, Türk basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Hatta Yeni Şafak isimli gazete, bu projeyi manşetine taşıdı. Ayrıca BBC News Türkçe, T24, BirGün, Milliyet ve Hürriyet gibi haber kaynakları da bu projeyle ilgili tüm detayları paylaştılar. Ancak hiç kimse, projeyle ilgili detaylara dikkat etmemiş, hiçbir şeyi sorgulamadan haber haline getirmişti.

Diğer detaylardan önce, Birleşmiş Milletler'in "Uncommittee for Trade Routes Uniting Economies" isimli bir komitesi yoktu. Ayrıca bu "hayali" komitenin baş harflerine bakıldığında "UNTRUE" yani "gerçek değil" ibaresi bulunuyordu. Öte yandan, OFP Lariol isimli bir tünel açma şirketi de bugüne kadar hizmet vermemişti. Bunun doğal bir sonucu olarak da Iver Shovel isimli bir yetkili yoktu. Eğer bu adam gerçek olsaydı, soy ismi "kürek" olarak Türkçeye çevrilecekti.

The Guardian'ın haberinde bir harita olduğunu ve bu haritayla ilgili de Mo Sez isimli bir uzman tarafından açıklama yapıldığını söylemiştik. Ne yazık ki böyle bir kişi de yoktu ve Mo Sez ismi, Kızıldeniz'i yardığına inanılan Musa Peygamber'den geliyordu. Musa Peygamber, bugün pek çok kültürde "Moses" olarak isimlendiriliyor. Neyse ki bu olay, basını faka bastırmış olsa da ülkemizdeki siyasiler tarafından gündeme getirilmedi.