'Keşke Böyle Olsa' Dedirten iOS 14 Konsepti (Video)

Bir YouTuber, iPhone kullanıcılarının iştahını kabartan özelliklere sahip bir iOS 14 konsepti paylaştı. Konsept, Android'in sevilen özelliklerini iOS'a taşıyarak iPhone sahiplerini heveslendiriyor.

Apple'ın yeni iOS 14 yazılım güncellemesinin eylül ayında iPhone'lara gelmesi bekleniyor. Teknoloji devi, WWDC'de gösterilmesi beklenen önizleme öncesinde iOS'un yeni sürümünün getireceği değişiklikler hakkında sessiz kalsa da, bugüne kadar iOS 14'ün bazı özelliklerine dair ipuçları sızdırıldı.

iOS 14 ile gelmesi beklenen özelliklerden biri, iPhone'ları daha dinamik hale getiren ve kullanıcıların iOS'taki uygulamalarla etkileşimini geliştiren ana ekrandaki widget'lar olacak. Bununla ilgili ayrıntılar hala belirsiz olsa da, the Hacker 34 tarafından YouTube'da yayınlanan bir iOS 14 konsepti, herkesin iPhone telefonlarında olmasını isteyeceği, ancak asla gün ışığı görmeyecek bir konsepti ortaya koyuyor.

iOS 14 konsepti, Android'in sevilen özelliklerini iPhone'lara taşıyor

iOS14 konsept videosunda oldukça kullanışlı görünen yeni widget'lara ek olarak, sürükle-bırak desteği sunan güncellenmiş bir dock, bölünmüş ekran ve hatta picture-in-picture modu bir araya geliyor. Bu özelliklerin hepsi Android ekosisteminde zaten mevcut olan ve Apple kullanıcılarının yıllardır beklediği yenilikler arasında yer alıyor.

Yeni yazılım güncellemesi desteklenen iPhone'lar için sonbaharda yayınlanacak olsa da, Apple'ın haziran ayında gerçekleştireceği Worldwide Developers Conference'ta (WWDC) iOS 14'ün demosunu paylaşması bekleniyor. iOS 14 muhtemelen büyük yeniliklerle gelecek olsa da, konseptte görünen özellikler için beklentiniz olmasın...

the Hacker 34'ün iOS 14 konsepti: