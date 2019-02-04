The Handmaid’s Tale'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Kadınların yalnızca üreme aracı olarak görüldüğü hayal ürünü bir evrende geçen The Handmaid’s Tale adlı dizinin üçüncü sezonunun uzun fragmanı yayınlandı.

Bruce Miller tarafından uyarlanan ve Amerikan televizyon kanalı Hulu da yayınlanmakta olan televizyon dizisi The Handmaid's Tale’in uzun süredir merakla beklenen 3. sezonuna dair ilk uzun fragman, Super Bowl sırasında yayınlandı.

Türkçe’ye 'Damızlık Kızın Öyküsü' olarak çevrilen The Handmaid's Tale adlı Margaret Atwood romanından uyarlanan dizi, izleyicileri tamamen hayal ürünü bir dünyanın içindeki karamsar bir hikayenin ortasına atıyor.

Başrollerinde Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel ve Joseph Fiennes gibi isimlerin yer aldığı dizi, benlik bilinci olmayan ve özgürlükten bihaber kadınların hikayesini son derece karamsar bir şekilde anlatıyor.

Pek çok farklı duyguyu aynı anda karmaşık bir şekilde hissetmenizi sağlayacak The Handmaid's Tale’in 3. sezonuna ait ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.