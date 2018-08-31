Sanki Gelecekten Gelmiş Gibi Duran İlginç Çanta: The Keeback

İlk etapta uzaktan görünüşüyle bir ketılı andıran bu çantanın, gelecekte standart kumaş çantaların yerini alması bekleniyor.

Teknolojik cihazlarını şarj etmek, özellikle de uzun seyahatlerde baş belası olabiliyor. USB bağlantısı veya DC soketi çalışmayan otobüsler, çok önemli bir görüşmenin ortasında 'çat' diye yarıda kesilen telefonlar ve sıkıntınızı geçirsin diye aldığınız diğer cihazların bir anda şarjının bitmesi...

Indiegogo üzerinden bağış bekleyen 'The Keeback', hem bu problemlere hem de seyahat esnasındaki diğer ihtiyaçlarınıza çözüm üretmek için geliştirilmiş bir ürün. Bünyesinde tam 40.000 mAh'lık bir batarya bulunduracak olan bu çantayla şarjı biten cihazlarınız dert olmaktan çıkacak.

Videodan da görebileceğiniz üzere çantanın en füturistik özelliği, arkasında bulunan ekran paneli. Bu sayede çantanızı kendi isteklerinize göre kişiselleştirebilir ve tarzınızı oluşturabilirsiniz. 45.000 dolar bağış toplama hedefiyle yola çıkan Keeback, henüz 1.120 dolarlık bir bağış toplayabildi. Buna karşın 'esnek bağış' üzerinden gerçekleştirilen kampanya hedefine ulaşmasa dahi ürün piyasaya çıkacak.

Eğer Keeback'e destek olmak veya ürün piyasaya çıkmadan edinmek isterseniz, buraya tıklayarak ürünün sayfasına erişebilirsiniz.