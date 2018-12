The Last Of Us Part 2'nin Çıkış Tarihi Oraya Çıktı mı?

PS4'ün en çok beklenen son yapımlarından olan The Last of Us Part 2'ye dair çıkış tarihi Amazon İtalya'dan geldi.

Son olarak E3 Sony Konferansı içerisinde mükemmel bir oynanış videosu paylaşılan ve PS4 sahiplerinin dört gözle beklediği The Last of Us Part 2, bir süredir sırra kadem basmış gibiydi. Sony'nin oyunu PS5'e kaydıracağı iddiaları iyiden iyiye dillendirilirken, Amazon İtalya kısa süreliğine çıkış tarihini açık etti. Amazon İtalya'nın The Last of Us Part 2 sayfası, kısa bir süreliğine oyunun çıkış tarihini 29 Mart 2019 olarak listeledi. Bu durumun Twitter'da yayılmasının ve oyuncular tarafından fark edilmesinin hemen ardından çıkış tarihi siteden kaldırıldı. Açıkçası bu tarihin gerçekçi olduğunu hiç ama hiç düşünmüyoruz. Bunun iki gerekçesi var: Birincisi Sony, 3 ay sonra çıkacak olan gelmiş geçmiş en büyük serilerinden birinin 'hype' derecesini bu kadar düşük tutmuş olamaz. Diğer sebep ise geçtiğimiz yılın aralık ayında, yapımcı Noughty Dog oyunun %60'lık kısmının ancak bittiğini söylemişti. Bu kadar kısa bir sürede oyunun kalan %40'lık diliminin bitmiş olması çok da olası değil. Şunu da unutmamak lazım ki bu tür 'sızıntılar' genelde ateş olmayan yerden çıkmamış duman gibidir. Çok yakın zamanda oyuna dair bir şeyler duyacağımıza emin olabilirsiniz. İLGİLİ HABER Sony, PS4 Tarihinin En Çok Oynanan Oyunlarını 'Yanlışlıkla' Duyurdu

Kaynak : https://www.unilad.co.uk/gaming/the-last-of-us-part-2-release-date-reportedly-leaked/

