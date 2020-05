PlayStation platformunda en çok ilgi çeken oyunlardan biri olan The Last of Us'ın yeni oyununun geliştirme süreci tamamlandı. Oyunun yönetmeni Neil Druckmann, Instagram'dan yaptığı videolu paylaşımla haberi oyunun hayranlarına duyurdu.

Birçok kişinin heyecanla beklediği, The Last of Us serisinin devam oyunu olan The Last of Us Part II'nin geliştirme süreci tamamlandı. PlayStation'ın en çok ilgi gösterilen oyunlarından biri olan The Last of Us oyununun yapım aşaması, oyunun çıkış tarihi olan 19 Haziran'dan önce sona erdi. Yakın zamanda çıkacak olan hayatta kalma oyununun yönetmeni Neil Druckmann, geliştirici Naughty Dog'un Instagram hesabından paylaştığı videoyla oyunun yapım aşamasının sona erdiğini doğruladı.

"Sadece, şimdiye kadar yaptığımız en iddialı oyunla uğraşan takımı tebrik etmek istedim" şeklinde konuşan Druckmann, birkaç yıldır Joel ve Ellie'nin dönüşünü bekleyen hayranların sabrını takdir ediyor. Druckmann, "Naughty Dog'da bulunan herkesin adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizlerle birlikte oyunu beklerken çok sabırlı oldunuz ve buna ulaşmamıza sadece birkaç hafta kaldı" diyerek oyunun hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Druckmann'ın yayınladığı video:

Druckmann, videonun sonunda oyunla alakalı yapılan sızıntılara karşı net bir mesaj verdi. "Gördükleriniz, duyduklarınız, okuduklarınız ne olursa olsun, hiçbir şey bu şeyi baştan sona oynamakla karşılaştırılamaz. Bu bir oyun, oynamanız gerekiyor" diyen Druckmann, sızıntıların oyuna etki edemeyeceğini açık bir dille belirtti.

Yapım aşaması tamamlanan bu oyun için şu anda yapılması gereken tek şey beklemek gibi görünüyor. Birçok oyun tutkununun heyecanla beklediği oyun, PlayStation'da 100 GB yer kaplayacak. İlk başta çok büyük bir alan gibi gözükse de oyunun geniş hikâyesini ve günümüzün grafik şartlarını göz önüne aldığımız zaman bu alanın normal olduğu kanısına varıyoruz.