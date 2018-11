İlk filmiyle büyük beğeni toplayan Warner Bros. yapımı olan The Lego Movie'nin 5 yıl aradan sonra ikinci filmi 2019'da vizyona giriyor.

The Lego Movie 2: The Second Part’ın yeni trailer’ı bize Chris Pratt’in seslendirdiği Emmet ve Elizabeth Banks’in seslendirdiği Wyldstyle haricinde seriye yeni katılan karakterleri de gösterdi.

İlk filme göre daha kasvetli bir ortamda geçtiğini gördüğümüz 2.filmin trailer’ında yeni karakterlerden Tiffany Haddish’in seslendirdiği Queen Watevra Wa-Nabi ve yine Chris Pratt’in seslendirdiği Rex Dangervest karakterlerini görüyoruz.

İlki 2014 yılında çıkan filmin 5 yıl aradan sonra gelen devam filminin seslendirme kadrosunda Margot Robbie, Alison Brie, Chris Pratt, Jonah Hill, Channing Tatum gibi yıldız isimler yer alıyor. Trailer’da gözükmese de filmin IMDb sayfasında Harley Quinn karakterinin olacağını da görebiliyoruz.

İlk filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Phil Lord ve Christopher Miller yerlerini Mike Mitchell ve Trisha Gum’a bırakıyor. İlk filmin de senaristlerinden olan Phil Lord ve Christopher Miller ikinci filmde sadece senarist olarak görev alıyor.

ABD ve Birleşik Krallık’ta 8 Şubat’ta vizyona girecek olan filmin ülkemizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil.