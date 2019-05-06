Disney yapımı Aslan Kral filminin sanal gerçeklik desteğinin olacağı ortaya çıktı. Kullanıcılara yeni bir deneyim yaşatacak olan Aslan Kral'ın yönetmeni Jon Favreau, filmin sanal gerçeklik desteğinin oluşum süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayının ortalarında sinemaseverlerle buluşacak olan Aslan Kral filmi, sanal gerçeklik özelliğiyle ön plana çıkacak. Filmin yönetmeni Jon Favreau, bir gazeteye verdiği röportajda konuya değindi. Gerçek canlıların kullanılarak çekildiği Aslan Kral'da sanal gerçekliğin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

Favreau konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda "Sanal gerçeklik teknolojilerini kullanmak bizlere çok daha fazla özgürlük sağladı. Bu sayede Aslan Kral'a çok daha geniş bir açıdan bakabildik." dedi.

Aslan Kral filminde bulunan tüm sahneler bilgisayar ortamında yeniden oluşturuldu ve sahnelerin yönlendirilebilmesi için şekillendirildi. Sahneleri sadece izlemek yerine içine girmeyi başaran Favreau ve set ekibi, kullanıcıların en iyi sanal gerçeklik deneyimini yaşayabilmeleri için, gerekli olan tüm şekillendirmeleri yaptılar. Favreau bununla ilgili olarak, çalışmaların en büyük amacının kullanıcıların aksiyonu hissetmelerini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Ünlü yönetmen, sanal gerçeklik teknolojisine yakınlığıyla billiniyor. 2016 yılında çıkarmış Gnomes & Goblins ile ilk kez sanal gerçeklik deneyimini kullanan yönetmen, bundan sonra da sanal gerçeklik teknolojileriyle haşır neşir olacağını tahmin etmek güç değil.