Popüler Dizi The Office, Slack’te ‘İzlenebilir’ Hâle Geldi

Uzaktan çalışan pek çok firmanın tercihi olan Slack’te fenomen komedi dizisi The Office’in bölümleri her gün yeniden canlandırılıyor. Dizinin 201 bölümü, yazılı metin olarak takip edilebiliyor.

Dünyanın en popüler komedi yapımlarından biri The Office’tir. Bu yapımda bir ofiste yer alan beş ilginç karakterin etkileşimlerini izlerken nasıl olup da iş hayatının dışına itilmediklerini şaşkınlıkla karşılıyoruz.

Popüler diziyi şimdi Slack üzerinden de takip etmek mümkün oluyor. Evden çalışmayla daha da popülerleşen Slack, şimdi dizinin 201 bölümünü yazılı metin olarak takip edebilmeyi mümkün hâle getirdi.

The Office Slack’ine hoş geldiniz:

Görünüşe göre bazı kullanıcılar, rastgele olarak The Office Slack’ine davet ediliyor. Katılımcılardan dizi kanalına yazmamaları, sohbetlerini #watercooler ve #smoke_break alanlarında yapmaları isteniyor. Projenin arkasındaysa MSCHF yer alıyor.

MSCHF daha önce de Slack’te ortalığı biraz karıştırmıştı. Belirlenen Slack grubunda günün kelimesini doğru tahmin edebilen kullanıcılara şirket tarafından para ödülü veriliyordu. Bu da Slack’in kurallarına uygun olmayan bir hareket.

Öte yandan yarışma Slack’i kapatılmış olsa da The Office grubunun kapatılması biraz daha fazla zaman alabilir zira öncelikli olarak kapatma kararını geçerli kılacak bir neden bulmaları gerekiyor. Muhtemelen telif kanunu burada devreye girecektir.

The Office 'canlı olarak' yayınlanıyor:

MSCHF’nin açıklamasına göre dizi, teknolojinin ve ofislerin değişimini oldukça iyi yansıttığı için popülerliğini koruyor. Bu nedenle de yapılacak olan çalışma için bu dizi seçilmiş. Öte yandan MSCHF, bu yayını bir API ya da botla yapmıyor. Diziyi izleyip metinleri çıkarmış olan gerçek kişiler, her gün replikleri elleriyle yazıyorlar.

Burada yer alan bağlantıdan siz de The Office Slack’ine katılabilirsiniz. Ofislere ne zaman dönüş yaşanacağı bilinmiyor. O zamana kadar yapabileceğimiz en verimli iş bu Slack'i 'izlemek' olmasa da gruba bir şans verebilirsiniz.