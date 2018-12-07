New Vegas'ın Yapımcısından Yeni Oyun: The Outer World

Fallout hasretini Fallout 76 ile gideremeyen oyuncular için bilim kurgu soslu mükemmel bir alternatif geliyor.

Fallout 76'nın adeta fiyasko bir halde karşımıza çıkmasıyla oyun dünyasında bir 'Post apokaliptik RPG' boşluğu oluştu. Bethesda'ya kin kusan oyuncular için belki de sinir kesmeyi bir kenara bırakmanın vakti gelmiş olabilir. Nitekim The Outer Wolds, şimdiden muhteşem görünüyor.

The Outer Worlds'u şöyle tanımlayabiliriz: Borderlands'in eğlenceli oyun mekanikleri ve cel-shade'e yakın grafiklerini alın, biraz post apokaliptik Fallout atmosferi ekleyin ve sos olarak işin için bilim kurgu katın. İşte The Outer Worlds'un basit ama mükemmel formülü bu.

Özellikle yeni gelen RAGE 2 videosu sonrasında Fallout 76'nın açtığı kocaman boşluğu dolduracak yeni bir oyunla karşılaşmak bizleri mutlu etti. Eğer bu oyun shooter mekaniklerini çok fazla ciddiye alıp RPG ögelerini es geçmezse, oyun dünyası harika bir seri daha kazanmış olacak.