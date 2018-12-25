The Outer Worlds oyunu hakkında daha önce de haber yapmıştık. Şimdi bu oyun hakkında daha detaylı bilgiler, bu yazımızda okuyucularla buluşuyor.

FallOut’ın yapımcısı Obsidian Entartainment firması, yeni RPG (Rol Yapma Oyunu) olan The Outer Worlds’ü duyurdu. Oyun hakkında ufak tefek bilgilerimiz vardı fakat şimdi biraz daha detaylı bakmanın zamanı. Aşağıdaki linkte oyunla alakalı 2 hafta önce çıkan haberimizi görebilirsiniz.

Oyun ne zaman çıkacak?

Oyunun 2019 senesi içerisinde çıkacağı kesin ama net bir tarih verilmedi.

Oyunun hikayesi nedir?

Karakteriniz bir uzay gemisinde yolculuk yapıyor. Geminiz koloniye giden yolda yolunu kaybetti ve sizde 70 yıldır uykudasınız. Bir bilim adamı sizi uyandırmayı başardı ve diğer arkadaşlarınızı da uyandırmanız için yardım istiyor. Hemen yardım etmeyi seçebilirsiniz veya alternatif seçenekleri uygulayabilirsiniz. Hikaye genellikle birisi daha fazla yerleşik hayatı olan bir gezegende veya biraz daha vahşi tarafı olan bir gezegende geçiyor.

Oyun Open-World mü?

Kısmen açık dünya olduğunu söyleyebiliriz. Gezegenler arasında rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Bazı önceden belirlenmiş noktalara gitmeniz gerekebilir. Bazı bölgelerde daha zor düşmanlar varken bazı bölgelerde daha fazla ödül imkanı var.

Görevler nasıl?

Görevlerin genellikle bir tane çözüm yolu yok. Savaşarak, gizlenerek veya konuşarak yapabilirsiniz. Ana görevleri gerçekleştirirken bazı kademeler ve yan görevler de olacak.

Karakterler nasıl şekillenecek?

Karakterler bu oyunda skiller (yetenek), perkler (ekstra özellikler) ve flaws (kusurlar) ile özelleştirilebilecek. Oyunda 6 ana yetenek grubu ve 100 skill puanı olacak. Her 20 puanda 1 perk açılacak. Flaw'lar ile ilgili bilgi verecek olursak; örneğin, karakteriniz bir yangın esnasında zarar gördü bununla alakalı ateşten korkma flaw'ı seçebileceksiniz. Bu flaw'ı dengelemek için de size bir perk verilecek.

Karakterimizin sesi yok ama bu oyunda konuşmak çok önemli.

Yapılan konuşmalar çoktan seçmeli olacak. Bazı seçenekler o yetenekleri almadığınız zaman kilitli olabilecek. Ama bunları açmak için yeteneğiniz olmasa da bazı bufflar olabilecek.

Dövüş sistemi nasıl olacak?

Savaşlar birinci kişi gözünden olacak. Silahlarımız: tabanca, lazer silahı, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış tırpanlar ve diğer bazı yakın dövüş silahları olacak.

Oyunda mod olacak mı?

Olması mümkün ama şu an için olmayacağı söyleniyor.