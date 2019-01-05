The Protector'un IMDB Puanı Düşerken Dizi Popülerleşiyor

Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız, yayınlanmaya başladığı an yüksek bir puanla IMDB'de yer almıştı. Takip eden günlerde gittikçe puanı düşen dizinin, popülerliği ise hızla artıyor.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı, Netflix’in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız, İMDB’ye 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yapmıştı. Günler içerisinde puanı düşmeye devam eden dizi, 7.3 puana geriledi. Bu durumun tam aksine popüler diziler arasında hızlı bir yükselişe geçen yapım, IMDB'nin güncel sitesinde, en popüler diziler kategorisinde 9. sıraya kadar yükseldi. Peki Netflix'in en popüler diziler listesinde hangi yapımlar yer alıyor, hep birlikte inceleyelim.

10. Chef's Table

2015 yılında çekilmeye başlanan Netflix yapımı belgesel tadındaki dizi, aldığı 8.6 puan ile en çok izlenenler listesinde 10.sıradan kendine yer buluyor. Yaratıcı yemekler, gurme tarifler ve dünyanın farklı yerlerindeki şefleri tanıtan dizi, oldukça sevilen bir yapım olarak takip ediliyor.

9. Dark

2017 senesinde çekilmeye başlanan Dark dizisi, bir çocuğun kaybolması ve akabinde gerçekleşen gizemli olayları içeren maceraları konu alıyor. 8.6 puan elde eden yapımın henüz bir sezonu yayınlandı.

8. Mindhunter

1970'li yılların sonunda geçen hikaye, iki FBI ajanının suçluların psikolojilerini incelerken, onlara tehlikeli bir yakınlık duymalarını konu alıyor. Bir Amerikan yapımı olan suç-drama dizisi, 8.6 puan ile çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

7. Daredevil

Bir Marvel-Netflix ortak yapımı olan Daredevil projesi, geçtiğimiz aylarda sonlandırılmasıyla, dizinin tüm hayranlarını üzmüştü. Farklı bir süper kahraman hikayesi sunan yapım, 8.7 puanı ile en çok sevilen diziler arasında yerini edindi.

6. Narcos

Son zamanların adından sıkça söz edilen başarılı yapımı Narcos, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın gerçek hayatını konu alıyor. 8.8'lik bir puana sahip dizi 2017 senesinde finalini yaptı.

5. Peaky Blinders

2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 4 sezondur devam eden dizi, 1919 yılında İngiltere'sinde geçiyor. Epik bir şekilde, gangster ve mafya çetelerini anlatan hikaye, sadece izleyiciler tarafından değil eleştirmenler tarafından da çok yüksek puanlar almayı başaran bir yapım. Netflix'in listesinde ise 8.8 puan alarak, beşinci sırada yer alıyor.

4. Sacred Games

Sacred Games, 2018 senesinde yayınlanmış yeni bir yapım. Netflix'in Hindistan'daki ilk orijinal dizisi olan yapım, Hindistan'ın yer altı dünyasında bir polis ile ünlü bir suç örgütü lideri arasında yaşananları konu alıyor. Dizinin puanı ise 8.9.

3. Arrested Development

İlk üç sezonu Fox kanalında yayınlanan dizi, dördüncü sezon itibari ile Netflix'e geçiş yaptı. Eskiden zengin olan Bluth Ailesi'nin başından geçenlerin anlatıldığı hikaye, komedi dalında oldukça beğenilen bir dizi olarak gösteriliyor. Dizinin Netflix puanı ise 8,9.

2. Stranger Things

Son yılların adından en çok bahsettiren dizilerinden biri olan Stranger Things, bilim-kurgu, korku türünde bir yapım. 12 yaşında bir çocuğun ortadan kaybolmasıyla başlayan tuhaf ve ürkütücü olaylar serisi, her bölümde daha da ilginç bir hal alıyor. Çocuk oyuncuların efsane performanslarının ve dizi müziklerinin ayrı ayrı ödüller topladığı yapımın, üçüncü sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin 8,9'luk puanı ile en çok izlenen diziler arasında ikinci sıraya yerleşiyor.

1. Black Mirror

8.9'luk puanı ile listenin bir numarasında yer alan Black Mirror, oldukça sansasyonel bir dizi. Hakkında en çok konuşulan yapımlardan biri olan dizi, tek bölümlük çarpıcı hikayeleri ile tüm dünyada en popüler diziler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İnsanların teknolojiye ve sosyal medyaya olan bağımlılığını, alışılmadık bir şekilde gözler önüne seren bu yapım, bazı kişiler tarafından "rahatsız edici" olarak tanımlansa da, yeni sezonunun en çok beklendiği dizi olarak listede yerini alıyor. Black Mirror, geçtiğimiz günlerde Bandersnatch isimli yeni sezonunu, interaktif olarak izlenecek biçimde izleyicilere sundu. Bu sayede seyirciye, yaptığı seçimler sayesinde senaryoya yön verebilme, birbirinden farklı sonlara sahip olan diziler izleyebilme imkanı sunuldu.