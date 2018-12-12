The Punisher'ın 2. Sezonu İçin İlk Video Yayınlandı

İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan The Punisher dizisinin 2. sezonu için ilk küçük bilgi yayınlandı.

Tüm süper kahramanlar savaşadursun, Frank Castle yani namıdiğer The Punisher ayakta duruyor (en azından şimdilik). Zamanının en iyi oyunlarından biri olan The Punisher, geçtiğimiz dönemlerde ekranlara dizi olarak gelmişti ve oldukça da beğeni toplamayı başarmıştı. Herkes dizinin ikinci sezonunu beklemeye koyulmuşken bunun üzerine ilk video ile küçük de olsa bir bilgi geldi.

Doğrudan The Punisher için olmasa da genel olarak Netflix üzerinde neler döndüğünü gösteren videoda, dizinin yeni sezonundan bir kaç saniye de gösteriliyor ve bu bile bizi heyecanlandırmaya yetiyor. Ayrıca dizinin ikinci sezonunun önümüzdeki ocak ayında tekrardan bizlerle buluşacağını öğrenmiş oluyoruz.

Bunların yanında bildiğimiz şeylerden biri ise yapımcı ekipten Jessica Jones'un, üçüncü sezon çekimleri için şimdiden kolları sıvadığı. Marvel dünyasının Netflix ile ekranlara taşınan Iron Fist, Luke Cage, Daredevil gibi dizileri de merakla beklenirken, The Punisher olarak bilinen Frank Castle da bunların arasına ismini yazdırmayı başarıyor diyebiliriz. Eğer ki henüz The Punisher dizisini izlemediyseniz en azından bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bahsi geçen videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz :

Not: Eğer video kullanılamaz hatası alıyorsanız, bir süre sonra tekrar deneyin. Netflix kısa bir süreliğine videoyu kaldırdı, gün içerisinde tekrardan yayınlayacak.