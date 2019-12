Star Wars hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği ve serinin son filmi olan The Rise of Skywalker'ın gişe rakamları, Star Wars serisine uygun bir başlangıç yaptı. Film, eleştirmenlerden ise karışık tepkiler alıyor.

Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Carrie Fisher ve Oscar Isaac’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Star Wars serüveninin son filmi The Rise of Skywalker, açılış gününde yaklaşık 90 milyon dolar kazandı.

Lucasfilm ve Disney çatısı altında çekilen Star Wars: The Rise of Skywalker, Star Wars serisine yaraşır bir açılışa imza atıyor. Film, cuma günü yapılan açılışta ve Perşembe günü yapılan ilk gösterimde toplam 90 milyon dolar kazanmayı başardı. Film, bu başarısıyla birlikte ‘açılış gününde en fazla gelir elde elden filmler’ sıralamasında sekizinci sırada oturmaya hak kazandı. Ayrıca filmin hafta sonu süresi boyunca elde ettiği gelirin 190 milyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

The Rise of Skywalker, eleştirmenler cephesinden ise karışık tepkiler alıyor

Filmi seyreden çoğu izleyici, ortalama bir filmle karşılaştıklarını belirtiyor. Ancak filmden tam olarak beklediklerini bulamayan ve olumsuz yorumlarda bulunan eleştirmenler bile The Rise of Skywalker filminin 42 yıllık Star Wars serüveni ile örtüşen bir final yaptığının altını çiziyor.

Bazı eleştirmenler ise uzay araçlarıyla yapılan savaşlar, ışın kılıcı savaşları ve herkes tarafından sevilen karakterler gibi filmin ana temasını yansıtan unsurların filmde var olmasına karşın genel olarak yetersiz bir filmle karşılaştıklarını belirtiyor.

Ancak eleştirmenlerin bireysel yorumlarını bir kenara bırakacak olursak, genel görüş The Rise of Skywalker’ın, şahane olmasa da, yeterli olduğu yönünde. Ayrıca geçmişte yapılan ve zamanında benzer yorumları alan The Hobbit: The Battle of the Five Armies, Spider-Man 3, X-Men: The Last Stand ve Batman Forever gibi filmer, günümüzde sinemanın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Bu nedenle internet üzerinden okunulan eleştirilere pek de kulak asmamak gerekiyor. Sonuçta, zamanında kötü olarak algılanan filmler bir süre sonra farklı bir bakış açısıyla izlendiğinde beğeni toplayabiliyor. Star Wars prequel üçlemesi de ilk zamanlarda oldukça olumsuz eleştiriler almıştı. Ancak birçok Star Wars hayranı şu anda prequel üçlemesini oldukça beğeniyor.

Peki sizin The Rise of Skywalker ile ilgili düşünceleriniz neler?