The Sims 4, Serinin 20. Yılında Yeni Bir Rekora İmza Attı

Şubat ayında 20. yıl dönümünü kutlayacak olan The Sims serisinin son oyunu The Sims 4, yeni bir başarıya imza atarak 20 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Bu ay PS Plus ücretsiz oyunlarına dâhil edilen oyun, böylelikle oyuncu sayısını iyice artırabilir.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts bünyesinde bulunan The Sims serisinin ilk oyunu, günümüzden 20 yıl önce, 4 Şubat 2000’de piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen yıllar boyunca tüm zamanların en başarılı oyun serilerinden biri olan The Sims, son olarak The Sims 4 ile karşımıza çıkmıştı.

Eylül 2014 tarihinde yayınlanan gerçek yaşam simülasyonu oyunu, aradan geçen 5 yılın ardından yeni bir başarıya imza atmayı başararak dünya çapında 20 milyon tekil oyuncuya ulaştı. Bu noktada The Sims serisinin yaşı ve son sürümü göz önüne alındığında, bunun hiç de azımsanmayacak bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

The Sims 4, PS Plus Şubat 2020 ücretsiz oyunları arasında yer alıyor:

Pek çok kişinin beğenisini kazanmayı başarmış bir oyun olan The Sims 4, PlayStation Plus Şubat 2020 ücretsiz oyunları arasında yerini almıştı. Açıklanan verilere göre zaten 20 milyon oyuncusu olan The Sims 4, üstüne bir de oyuna ücretsiz şekilde sahip olacak PlayStation Plus üyelerinin eklenmesiyle birlikte oyuncu sayısını iyice artıracak gibi görünüyor.

Oyunlarını pazarlama noktasında çok başarılı işler çıkaran Electronic Arts, The Sims 4’ü 2014 yılından beri genişletmeye devam ediyor. Şimdiye dek onlarca genişleme paketi yayınlayan firma, son olarak bu ayın başlarında ‘Tiny Living’ isimli genişleme paketini oyuna eklemişti. Tiny Living nispeten küçük bir genişleme paketi olsa da oyunun canlılığını korumak adına oldukça önemliydi.

Hayal gücünüzü kullanarak kendi The Sims dünyanızı yaratabileceğiniz bu oyunu şu anda PC, Xbox One veya PlayStation 4 üzerinden oynayabilirsiniz. Haberimizi noktalamadan önce oyuna gelen Tiny Living genişleme paketinin PC için 21 Ocak 2020 tarihinde yayınlandığını, PlayStation 4 ve Xbox One içinse 4 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacağını hatırlatalım.