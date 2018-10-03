The Sims 4'e Yeni Kariyer Modu ve Arazi Araçları Geliyor

The Sims 4'ün yapımcıları, düzenledikleri yarım saatlik canlı yayınla oyuna yeni gelecek özellikleri sevenleriyle paylaştı.

EA Games, The Sims’teki DLC ve güncelleme politikasıyla yıllardır eleştiriliyor. Açıkçası bu eleştirilerin hiç de haksız olmadığını söyleyebiliriz. Oyunu yarım yamalak çıkarıp, zaten içeriğinde olması beklenen temel özellikleri dahi ek paketlerle fahiş fiyatlara satan EA cephesi, sonunda insafa gelmiş görünüyor.

Twitch üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında, oyunun yapımcı ekibi gelecek yeni özellikleri oyuncularla paylaştı. Yeni kariyer ve çevre düzenleme moduna değinen yapımcılar, oyunun hayranlarını mutlu etti. Özellikle The Sims 3’te neredeyse 10 sene önce bulunan, serbest arazi ve çevre düzenleme özelliğinin The Sims 4’e senelerdir gelmeyişi ile şikayetler böylece son bulacak gibi görünüyor.

EA ve Maxis cephesinden henüz güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi gelmese de bu yeni özellikler için herhangi bir ücret ödenmeyecek olması, şimdilik olumlu bir gelişme olarak görünüyor. Sizleri dün gerçekleşen yarım saatlik canlı yayınla baş başa bırakıyoruz: