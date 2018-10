The Sims 4'ün Yeni Ek Paketinde Şöhret Basamaklarını Çıkın

Kim ünlü olmak istemez ki? The Sims 4 karakterimiz için şöhret artık çok da uzakta değil.

Electronic Arts ve Maxis'in yaptığı açıklamaya göre artık The Sims 4'te karakterlerimiz ünlü olma yolunda ilerleyebilecek.

The Sims 4: Get Famous serinin yeni gelecek olan ek paketi olarak açıklandı. Ek paketin hemen ardından gelecek olan Fashion Influencer kariyerini ve çevre düzenlemelerini içeren patch ise ücretsiz olacak. Get Famous pek çok yeni özelliği ve eşyayı simslerimizin dünyasına katacak. Yeni özellikler arasında paparazziler, yeni kariyerler, kırmızı halı, şöhret seviyeleri bulunuyor. Şöhretlerin hayat tarzını yansıtacak dekorasyon eşyaları da paketle beraber geliyor.

The Sims 3 serisinin tüm ek paketlerine sahip olanlar, şöhret mekaniğinin oyuna eklendiği Showtime ve Late Night ek paketlerinin oyunu ne kadar değiştirdiğini hatırlar. Serinin benzer bir etki bekleyen hayranları, yeni ek paket için oldukça heyecanlı.

Get Famous, 22 Temmuz'da piyasaya çıkan Seasons'un devamında geliyor. Bir önceki ek pakette tatiller, mevsimler ve hava değişimleri oyuna eklenirken bu paket ise daha çok simlere odaklanıyor. Karakterlere yeni kariyerler, hedefler ve fırsatlar sunan pakette Simsler sadece film ve TV yıldızları değil, sosyal medya ünlüleri de olma şansına kavuşacaklar. Şöhret seviyelerine görre etkinliklere katılabilecek olan karakterlerimiz, paparazzilerle uğraşabileceklerine ve hayranların ilgisiyle başa çıkabileceklerine inanıyorlarsa A-List ünlü olabilirler.

Get Famous ayrıca Del Sol Valley adlı kasabayı da oyuna ekleyecek. Del Sol, şöhret odaklı bir şehir, bir nevi Sims dünyasının Hollywood'u olacak. The Sims 3'te Katy Perry'i ağırlayan yapımcılar, bu defa da "Aww" şarkısıyla bilinen Baby Ariel'i oyuna katmışlar. Şehirde kendisine simce şarkı söylerken rastlayabilirsiniz.

The Sims 4: Get Famous Mac ve Windows için aynı anda, 16 Kasım'da gelecek.