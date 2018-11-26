The Walking Dead'de Kimler Whisperers'a Kurban Gidecek

Bir çizgi roman uyarlaması olması, The Walking Dead'in geleceği hakkında tahminde bulunabileceğimiz bir kaynağa sahip olmamız anlamına geliyor. Whisperers'ın hangi karakterleri diziden koparacağı, orijinal hikayede aktarılmış olabilir.

Filmler ve diziler, uyarlandıkları kitap ya da çizgi romanlardaki hikaye akışına bire bir sadık kalmazlar. Buna rağmen uyarlandıkları eserler, gelişen olaylara göre dizi ya da filmin akışı hakkında tahminde bulunmamızı sağlayabilir.

Whisperers (Fısıldayanlar), The Walking Dead’deki en büyük tehdit haline gelmiş durumdalar. Dizideki bazı karakterlerin Whisperers’ın kurbanı olacağını biliyoruz. Bunun için Robert Kirkman’ın orijinal hikayesine bir göz atabiliriz.

Orijinal hikayede Whisperers, Kral Ezekiel ve hamile Rosita da olmak üzere pek çok karakterin ölümüne neden oluyor. Fakat orijinal hikayede Whisperers tarafından öldürülen pek çok karakter dizi de çoktan hayatını kaybetmiş durumda.

Kimlerin Whisperers tarafından ölüdürülebileceğine bakmadan önce orijinal hikayede Whisperers tarafından öldürülen, fakat dizide çoktan ölmüş olan karakterleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Olivia (Ann Mahoney)

Savior Arat (Elizabeth Ludlow)

Savior Carson (Tim Parati)

Negan (Jeffrey Dean Morgan)

Amber (Autumn Dial)

Peki orijinal hikayede hangi karakterler Whisperers’ın kurbanı oluyor? Kral Ezekiel ve hamile Rosita’nın isimlerini zaten vermiştik. Buna ek olarak Amber (Autumn Dial), Josh, Larry, Oscar, Samuel ve Doug da Whisperers’ın kurbanı olup hikayeden çıkıyorlar.

En başta da belirttiğimiz gibi dizi, çizgi roman serisine direkt olarak bağlı değil. Bu nedenle çizgi romanda hayatını kaybeden karakterlerin bazıları dizide yaşamaya, dizide hayatını kaybedenlerin bazıları da çizgi romanda yaşamaya devam ediyorlar.

Yine de The Walking Dead’in mevcut hikaye akışı, dizinin reytingler konusunda sürekli olarak düşüşte olmasına neden oluyor. Whisperers’ın önemli karakterleri dramatik bir şekilde katletmesi, reytingleri yükseltmek için etkili olabilir.