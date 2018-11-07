The Walking Dead Dizi Sorumlusundan Önemli Açıklama

Dizi sorumlusu tarafından yapılan doğrulamaya göre Rick'in ölümü sırasında onu helikopterle alan grup, 7. sezonda Heath'ın ortadan kaybolmasına neden olanlarla aynı kişiler.

The Walking Dead dizi sorumlusu, geride bıraktığımızda bölümde Rick Grimes’ın diziden ayrılması ile ilgili olarak önemli bir spoiler paylaştı. Bizzat dizi sorumlusu tarafından aktarılan bilgiye göre Rick Grimes ile helikopterde birlikte uçan kişiler, 7. sezonda Heath’i geri götürenler ile aynı kişiler.

Öncelikle geçtiğimiz bölümü hatırlamak gerekirse; Rick Grimes, topluluğu korumak için kendini feda ederek köprüyü havaya uçurmuş ve ağır bir şekilde yaralandıktan sonra nehirde sürüklenmişti. Rick’i karaya vurmuş halde bulan Jadis, onu kurtarmak için bir helikopter çağırmış, birlikte İskenderiye’ye doğru uçmuşlardı.

Aynı grup, 7. sezonda Heath’in bir anda ortadan kaybolmasından da sorumluydu. Heath karakterini canlandıran Corey Hawkins, o dönem yayınlanan 24: Legacy adlı dizide başrol oynamak için The Walking Dead’den ayrılmıştı. Ancak 24: Legacy şu anda gösterimde değil ve Heath’in diziye geri dönmesi için hiçbir engel bulunmuyor.

The Walking Dead’in yapımcısı olan Robert Kirkman Ekim ayında düzenlenen New York Comic Con’da yaptığı açıklamada Heath’in geri gelmesini ve hikayesini anlatmayı istediklerini belirtirken, dizinin baş yazarı olan Angela Kang da bu açıklamayı destekleyerek kendisinin de aynı dileği paylaştığını belirtmişti.

The Walking Dead son birkaç sezondur ciddi şekilde seyirci kaybetmeye başladı ve Rick Grimes’ın ölümü dahi seyircilerin çok da fazla dikkatini çekmedi. Bu nedenle Heath’in geri dönüşü, diziye yeni bir heyecan katmak ve az da olsa reytingleri yükseltmek adına doğru bir hamle olabilir.