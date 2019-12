The Walking Dead Filmleri Ne Zaman Çıkacak?

The Walking Dead filmleri hakkında detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Özellikle dizisini izleyenler için büyük bir soru işareti olan Rick Grimes'in nereye götürüldüğü sorusu da ilk filmle beraber cevap bulacak gibi duruyor. The Walking Dead'in şu an da yapım aşamasında olan 3 filmi hakkında tüm detayları derledik.

10. sezonuyla ekranlara dönen The Walking Dead için 3 sinema fimi yapım aşamasında. ABD'nin Philadelphia eyaletinde geçeceği düşünülen filmler, bir anda diziden çıkan ve ne olduğunu asla bilmediğimiz Rick Grimes’ın hikayesini konu alacak. Aslına bakarsanız, bu zaten çoğumuzun beklediği bir şeydi. Rick’in helikopterle götürülmesinden sonra neler yaşandığı yönünde birçok teori ortaya atılmıştı.

Yeni çıkacak The Walking Dead filmleri, dizide aniden geçilen 6 yıla ışık tutacak gibi görünüyor. Zaten filmle ilgili çok kısa bir video da paylaşıldı. Bu videoda bir helikopterin ormanın içinden şehre doğru gittiği görülüyor. Bu da, birçok kişi tarafından direkt olarak Rick’in olayına gönderme olarak yorumlandı. Filmin yapımcıları da, yeni filmin Rick Grimes hayranlarını mutlu edeceğini belirtti.

The Walking Dead filmleri hakkında tüm bilinenler:

The Walking Dead filmi ne zaman çıkacak?

The Walking Dead filmleri üçleme olarak vizyona girecek. İlk film hakkında ne zaman vizyona gireceği bilgisi henüz verilmedi. Film hakkında şu an tahmin edilen tek şey Philadelphia yakınlarında çekilecek olması. Ancak o da kesin bir bilgi olarak yer almıyor. Hatta film oyuncuları da şu an detaylara fazla hakim değil gibi görünüyor. Bu nedenle net bir tarih için biraz daha bekleyeceğiz.

Hayranların bir diğer merak ettiği konu ise filmlerin Netflix veya Apple TV gibi platformlarda mı vizyona gireceği yoksa beyaz perdede mi sorusuydu. Yayınlanan teaser aslında buna cevap vermiş oldu. Yeni TWD filmlerini sadece sinemalarda izleyeceğiz. Bu karar da yapımcıların dizinin hayranları dışında, zombi filmleri hayranlarını da filme çekecek bir kampanya yapacaklarını açıklıyor.

The Walking Dead filmi neyi anlatacak?

Aslında filmin hangi zamanı anlatacağı konusunda net bir bilgi yok. Genel beklenti Rick’in kayıp olduğu 6 yılı anlatması yönünde. Ancak bu dönemden kısaca bahsedip, yepyeni bir hikaye de anlatabilirler. Çünkü The Walking Dead yazarlığı ve yapımcılığı görevine devam eden Scott Gimple, yeni Rick Grimes filminin büyük ölçüde bağımsız olabileceğini söyledi. Yani çok farklı bir hikaye görebiliriz.

Filmin Rick Grimes’in hikayesini anlatmasının bir nedeni var. Zaten düşmekte olan izlenme rakamları, Rick’in helikopterle götürülmesinden ve bir daha dönmemesinden sonra iyice düştü. Yani yapımcılar bu yeni filmlerle hem Rick hayranlarını geri kazanmayı hem de yarattıkları yeni hikaye sayesinde gelir elde etmeyi düşünüyorlar. Hatta ilk filmde daha önce 9 sezon içerisinde görmediğimiz yeni toplulukları göreceğimiz söyleniyor; Yeni ve daha gelişmiş topluluklar.

Rick neden geri dönmedi?

Hepimizin kafasında aynı soru var; 6 yıl boyunca ve hatta sonrasında Rick neden geri dönmedi? Rick’i ailesini bulmak ve korumak isteyen bir adam olarak tanıdık. Daha sonra birleştiği grubu ve ailesini korumak için her şeyi yapabilen, gerektiğinde canavar olan ama gerekirse kendi canını da hiç düşünmeden verebilecek bir karakter olarak tanıdık. İnsan böyle bir karakterin neden geri dönmediğini anlamıyor.

Bu konuda The Walking Dead hayranlarının bazı teorileri var. İlk teori ise Rick’in hava veya deniz taşıtı olmadan ayrılamayacağı bir adaya götürülmüş olması. Gerçekleşme ihtimali en düşük olan teori diyebiliriz. 2. teori ise çok sıkı korunan bir yere götürülmesi ve güvenlik nedeniyle gitmesine izin verilmemesi. 3. teori de Rick’in götürüldüğü yerde tutsak kalması ve ailesi ile tehdit edilmesi.

Bu teoriler arasında gerçekleşmesi muhtemel olan 2. ve 3. teori gibi duruyor. Çünkü yayınlanan videoda bazı ipuçları verilmiş gibi duruyor. Örneğin bir helikopter var. Bu helikopterin içerisinde Rick’in olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca helikopter bir adaya değil normal bir şehre doğru gidiyor. Bu da Rick’in kendilerine göre daha çok gelişmiş, büyük bir şehirde yaşayan topluluk tarafından tutulduğunu gösteriyor.

A ve B neyi ifade ediyor?

Helikopterle götürülme sırasında A ve B tanımlamalarını hatırlarsınız. Hepimizin kafasında soru işareti bırakan şeylerden biri de buydu. Ne demek bu A ve B? Aslında bu konuda da net bir bilgi yok ama yorumlamaya müsait. A ve B tanımları helikopterle taşınacak yolcuları tanımlamak için kullanılan bir kod gibi görünüyor. Örneğin Rick’i B ile tanımlamışlardı. Hatta helikopter pilotuna kendisi için A olmadığı söylenmişti.

Bu tanımlamalar büyük ihtimalle taşınacak yolcunun sağlık durumu, karakteristik özelliği ve taşınmak isteyip istemediği yönündeki bilgilere göre veriliyor. Yeni filmle beraber belki de bu konuda daha net bilgiler öğrenebileceğiz. Kim bilir belki The Walking Dead 10. sezon içerisinde bu konuda bir şeyler görürüz.

Filmde, diziden diğer önemli karakterler olacak mı?

Şimdilik Rick dışında Michonne, Judith ve Daryl yeni filmde oynayacak gibi duruyor ama diğer karakterler hakkında net bir bilgi yok. Zaten olmalarını gerektirecek bir senaryo da yazılmayacak gibi duruyor. Çünkü filmin yapım ekibi, ilk film için The Walking Dead’in bilinmeyen ve farklı bir dünyasında geçeceğini söyledi. Hatta dizinin geçmişinden de görülmeyen bazı olayların anlatılacağı konuşuluyor.

Örneğin The Walking Dead çizgi romanı içerisinde Rick Grimes’in bir kardeşi var. Rick’in kardeşinin yeni filmde olacağı konusunda bazı yorumlar var. Ayrıca The Walking Dead 7. sezon içerisinde aniden ortadan kaybolan Heath’i de görebiliriz. Hatta Heath’in Jadis tarafından kaçırdığı ve Rick’in götürüldüğü toplulukta tutsak alındığı teorisi bile var. Filmin detayları belli oldukça öğreneceğiz.

The Walking Dead yeniden popüler olabilir mi?

The Walking Dead bir dönem o kadar popüler olmuştu ki herkes onu konuşuyordu. Hatta Fear the Walking Dead diye spin-off dizisi bile çekiliyor. Ayrıca piyasada hâlâ popüler olan birçok The Walking Dead oyunu var. Yani eskiden gerçekten popüler ve herkes tarafından konuşulan bir yapımdı. Peki şimdi ne değişti, son durum ne?

Aslına bakarsanız dizi 6. sezondan itibaren kan kaybetmeye başladı. İzleyici sayıları her geçen sezon düştü. Ancak Rick’in diziden ayrılmasıyla yaşanan son olay The Walking Dead izleyenler için bardağı taşıran son damla olmuştu. The Walking Dead 9. sezon 3. bölümden sonra dizinin birçok hayranı izlemeyi bıraktığını ifade etti. İşte bu filmler özellikle Rick hayranları için bir gönül arma aracı olabilir.

The Walking Dead 10. sezon ne zaman başlıyor?

Film heycanı bir kenara dursun dizinin 10. sezon heyecanı 23 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 10. sezonun muhtemelen nisan ayında final yapması bekleniyor. Bu tarihten itibaren de yeni spin-off dizi The Walking Dead World Beyond gala yapacak. Dizide tanıdık yüzler de olacak.

The Walking Dead izleyenler için sinema üçlemesi hakkında verilen bilgiler şimdilik bu kadar. Ancak 2020 yılına girmemizle beraber filmler hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Umarız dizide yaptıkları hatalardan vazgeçip, gerçekten aksiyon dolu ve güzel bir hikaye ile karşımıza çıkabilirler. Kim bilir, belki bu filmlerden sonra yeniden The Walking Dead popülerliği artar.