Telltale Games'in Son Oyunu The Walking Dead Çıkacak mı?

Geçtiğimiz hafta iflası açıklayarak çalışanlarıyla vedalaştığını basınla paylaşan Telltale Games, The Walking Dead hakkındaki sessizliğini bozdu.

Telltale Games, kapanarak geliştirilmekte olan birçok oyununu öksüz bırakmıştı. The Wolf Among Us: Season 2 ve Stranger Things gibi henüz hakkında çok bir şey bilmediğimiz ve üzülmek için erken olan yapımların yanında son sezonuna girmiş olan The Walking Dead de mevcuttu.

Bir kısım kaynaklar son sezonun kalan 2 bölümünün çıkmayacağını söylerken, diğer kesim oyunun son 2 bölümünü oynayabileceğimizi ve AJ ile Clementine'ın hikayesinin sonunu görebileceğimizi belirtiyordu.

Merakla beklenen açıklama Telltale'den geldi:

"Herkese merhabalar. Walking Dead ile ilgili bir haberimiz var. Oyunun son iki bölümünü şu veya bu şekilde çıkarabilmek için birden çok 'potansiyel' partner ile görüşmelerimiz sürüyor. Şimdiden söz vermek istemiyoruz ama yakın zamanda tüm sorularınıza cevap vermeyi umuyoruz. Oyunun 2. bölümü planladığımız gibi yarın çıkıyor."

Haberler şimdilik olumlu görünüyor. İşin üzücü tarafı, bu kadar zamandır beklenen oyunun tamamlanmadan son sezonuna başlamış olması. Bunca senedir bu episodik sistemden ötürü ekonomik zarar gören Telltale Games'in iş modelini değiştirmeyi akıl edememesi de sonunu hazırlamış gibi.