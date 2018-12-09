The Walking Dead: The Final Season Ocak'ta Geliyor

Telltale'in hikayesini üstlenerek yakın zamanda The Walking Dead'in yayınlanacağını söyleyen Skybound sözünü tuttu.

Şirket olarak büyük sıkıntılar çeken Telltale’in yarım kalan işini üstlenen Skybound Games, büyük bekleyişin 15 Ocak tarihinde son bulacağını söyledi.

Oyun yeni bir stüdyoda yapılıyor olsa da oyun üzerinde çalışan ekip eskiden Telltale’de çalışan The Walking Dead ekibi. Bu uzun soluklu seriyi düzgün bir sona bağlamayı amaçlayan Skybound, Telltale’de çalışan ekibi tekrardan toplamayı başardı.

Skybound, ayrıca oyunu önceden alanları unutmayarak tekrardan bir satın alma işlemi gerçekleştirmek zorunda olmadıklarını da belirtti.

Şu an için oyun Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch mağazalarından satın alınabilse de ve Steam üzerinde oyunun yapımcısı Skybound olarak görünse de satın alınamıyor. Dahası, PC platformu oyunun ana sayfasında ya da yeni fragmanda gösterilmedi.

Oyunun fragmanına aşağıdaki video aracılığıyla ulaşabilirsiniz.