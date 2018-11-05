Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 9. sezonun 5. bölümüyle diziye veda eden Rick Grimes yeniden karşımıza çıkacak.

AMC, dün yayınlanan bölümle The Walking Dead'in TV serisine veda eden Rick Grimes karakterine veda etmeyi düşünmüyor. Dün bir TV programına katılan AMC'nin içerik editörü Scott Gimple, 3 filmlik bir seri planladıklarını ve Andrew Lincoln ile bu üçleme için anlaştıklarını belirtti.

Gimple, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir hile değil. Rick Girmes'ın dizi için son bölümüydü. Ancak bu Rick Grimes'ın 'hikayesinin sonu' değil. Lincoln'lü üçleme ile Walking Dead evreninin farklı köşelerini izleyiciyle buluşturacağız."

Siz ne düşünürsünüz bilemiyoruz ama serinin gidişatı hiç de iyi görünmüyor. Açıkçası Rick Grimes'ın ayrılışını, dizinin geleceğini kurtarmak için yapılan radikal bir hamle sanmıştık. Görünen o ki Rick'i seyirciye özleterek filmde daha iyi bir gişe planlamışlar. Bakalım başarılı olacaklar mı.