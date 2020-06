COVID-19 salgını sebebiyle 2. sezonunun çekimlerine ara verilen The Witcher’ın prodüksiyon aşamasına kısa bir süre içerisinde yeniden başlanacağı iddia edildi. Bu iddianın sebebiyse Birleşik Krallık’ın dizi ve film çekimlerine yeşil ışık yakmış olması.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından televizyon ve sinema sektörü de etkilenmişti. Birçok filmin vizyon tarihini ötelenirken çekimlerine başlanan yapımların da çekimleri durdurulmuştu. The Witcher’ın da 2. sezonunun çekimlerine bu sene başında ara verilmişti.

Dünya genelinde başlatılan normale dönüş çalışmaları kapsamında The Witcher’ın 2.sezonunun çekimlerine kısa bir süre sonra devam edilecek. Birleşik Krallık’ta büyük filmlerin ve büyük bütçeli yapımların çekimlerine devam edilmesi konusunda yeşil ışık yakıldı.

Birçok yapımın yanı sıra The Witcher’ın çekimlerine de devam edilecek:

PCGamesN’in The Guardian’a dayandırdığı haberine göre başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı The Batman filmi ve üçüncü Fantastic Beasts filminin çekimlerine yakın bir dönemde başlanacak. Ayrıca çekimleri Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilecek olan The Witcher ve The Little Mermaid’in de çekimlerine devam edilecek.

British Film Institute (İngiliz Film Enstitüsü) ve British Film Commission (İngiliz Film Komisyonu) tarafından ortaklaşa yeni güvenlik kuralları getirildi. Ayrıca güvenlik eğitimi, sosyal mesafe ve ateş ölçüm testleri gibi alanlar için düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu öneriler Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İngiltere Halk Sağlığı ve Sağlık ve Güvenlik Yönetimi tarafından onaylandı.

Şu an için The Witcher’ın 2. sezonunun çekimlerine nasıl ve ne zaman devam edileceği henüz belli değil ancak çekimlerin temmuz ayında yeniden başlatılacağı tahmin ediliyor. Normalde 2021 yılında yayınlanacak olan The Witcher için de bu yaz çekimlere başlanıp başlanmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Ayrıca The Guardian’a konuşan bir kaynak, birçok yapımın önümüzdeki iki ay içerisinde çekimlere başlaması gerektiğini aksi taktide yaz aylarındaki hava koşullarını kaçıracakları için çekimleri bu sene gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti.