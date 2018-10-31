Netflix'in The Witcher'ındaki Geralt belli oldu.

Netflix’in The Witcher dizisinde Henry Cavill’in canlandıracağı Geralt karakterinin ilk görüntüleri yayınlandı. Lauren Schmigdt Hissrich, Andrzej Sapkowski’nin sevilen fantezi romanını Netflix’e uyarlayacak.

CD Projekt Red, başlangıcından bu yana romanlar, kutu oyunları ve tabii ki de herkes tarafından övülen oyun serisini çıkarmıştı. The Witcher’ın dünyasında witcher olarak bilinen canavar avcıları özel güçleri sayesinde doğüstü yaratıklarla savaşmışlardır. Cavill’in yanı sıra Freya Allan Ciri’ye, Anya Chaoltra Yennefer’e, Anna Shaffer ise Triss karakterine hayat verecek.

Netflix, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı fragman tarzı videoda canavar avcımızı oynayan Cavill’e ilk bakış şansını bize tanıdı.