The Witcher Dizisi Kaç Sezon Sürecek?

Netflix'in yakın zamanda vizyona girecek olan dizisi The Witcher, fazlasıyla beklenti yarattı. Efsane kitap serisi The Witcher'ın dizi uyarlamasının kaç sezon süreceği, dizinin yapımcısı tarafından açıklandı.

Efsane kitap ve oyun serisi The Witcher'ın dizi uyarlamasını yapan Netflix, geçtiğimiz günlerde dizinin fragmanını yayınlamıştı. Yayınlanan fragman, oyunun ve kitabın hayranlarını adeta büyülemiş ve dizinin bekleyenlerini daha da heyecanlandırmayı başarmıştı. Vizyona çıkmak için gün sayan The Witcher hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Dizinin yapımcısı Lauren S. Hissrich, dizi ile alakalı planlarını açıkladı. SFX dergisi ile yapılan bir röportajında Lauren, dizinin geleceğinin nasıl olacağını ve dizinin kaç sezon boyunca yayınlanacağını şu sözlerle ifade etti: "Hikâyeleri en az 7 sezon sürecek şekilde planladım. Şu anda asıl mesele, belki de yıllar boyunca sürecek bu hikâyeye izleyicileri nasıl bağlayacağımız. Yapılacak en kötü şey ise bütün enerjimizi birinci sezona yığıp diğer sezonları hiç düşünmemek olur."

Netflix diziyi yenilemese bile dizi en az 7 sezon sürecek:

Dizinin yapımcısı Lauren S. Hissrich dizinin en az 7 sezon süreceğini belirtmiş olsa da Netflix, dizinin 2. sezonunun çıkıp çıkacağı hakkında henüz bir bilgi vermedi. Buna rağmen dizinin en az 7 sezonluk bir planı olduğunu açıklayan Lauren, serinin sevenlerini en az 7 sezon boyunca mutlu edeceğinin garantisini verdi. Yapımcı Lauren S. Hissrich, bunların yanı sıra dizinin nelere odaklanacağı ve neyi konu alacağını da açıkladı.

The Witcher gibi kitaplardan oyunlara uyarlanan yapımlarda yapımcılar, bazı noktalarda kitaptaki hikâyenin dışına çıkmak zorunda kalabiliyorlar. Hem oyunları hem de kitapları fazlasıyla sevilen The Witcher serisinin dizisi, tamamen kitaplara dayalı olarak uyarlanacak ve serinin oyunları bu noktada es geçilecek. Bunların yanı sıra dizi, ana karakter Geralt yerine Ciri ve Yennefer'a odaklanacak. Dizinin fragmanını hala izlemediyseniz 20 Aralık'ta yayınlanacak olan The Witcher'ın fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Witcher'ın fragmanı: