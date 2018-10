The Witcher'ın Oyuncu Kadrosu Şekillenmeye Başladı

Netflix'in merakla beklenen yeni serisi The Witcher'ın oyuncu kadrosu yavaş yavaş oluşmaya başladı.

Netflix, yaklaşık bir sene önce The Witcher sevenleri çok mutlu edecek bir haber vermiş ve yeni bir serinin yolda olduğunu söylemişti. Aradan geçen bir yıldan sonra artık somut adımlar da ortaya çıkmaya başladı.

Bir süre önce, serinin başrolünün Justice League'ın Clark Kent'i Henry Cavill olacağını öğrenmiştik. Cavill, Geralt karakterini canlandıracak ve bu rolün onu çok heyecanlandırdığını da yaptığı açıklamalar sayesinde biliyoruz. Büyük bir ismin oyuncu kadrosuna dahil olmasından sonra şimdi de diğer karakterleri canlandıracak isimler belli olmaya başladı.

Freya Allan (The War of the Worlds, Bluebird), Ciri rolüyle dizi ekibine dahil olacak. Önemli kadın karakterlerden biri olan Ciri, dizide sıkça göreceğimiz isimlerden biri. Bir diğer yeni kadın oyuncu ise Anya Chalotra (Wanderlust, The ABC Murders) ve Yennefer karakterini canlandıracak.

Dizinin çıkış tarihi hala kesinleşmiş değil ancak oyuncular da belirlenmeye başladığına göre yakın zamanda çekimlerin başlaması muhtemel ve en uzak ihtimalle 2020'de ilk sezonun gelmesi bekleniyor.