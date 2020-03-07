Kariyerlerine yön vermek isteyen ve yeteneklerini bilgi teknolojisinde nasıl kullanacağını merak eden üniversite öğrencilerini hedefleyen Think Tech Bilişim Kampı, 14-15 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

Anbean’ın bu sene 4.sünü düzenleyeceği Think Tech Bilişim Kampı, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden seçilmiş bilişim teknolojisine ilgi duyan öğrencilerle, teknoloji/bilişim sektörünün en iyi şirketlerini aynı platformda buluşturmayı hedefleyen interaktif bir etkinlik olarak tanımlanıyor.

14-15 Mart 2020 tarihlerinde, İstanbul Kavacık Limak Hotel’de, konaklamalı olarak gerçekleştirilecek olan Think Tech Bilişim Kampı, kariyerlerine yön vermek isteyen, yeteneklerini bilgi teknolojisinde nasıl kullanacağını merak eden ve bu alanda yoğunlaşmış şirketleri yakından tanımak isteyen 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara iki günlük heyecanlı bir deneyim fırsatı sunuyor.

Think Tech Bilişim Kampı; şirket sunumları, kod yazım yarışması, focus gruplar, inspiring talk oturumları ve daha birçok interaktif aktiviteyle katılımcılarına teknoloji ve bilişim dünyasının kapılarını açarken öğrencilerin modern iş hayatına ilk adımlarını atmalarını sağlıyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kaydolmak için buraya tıklayabilirsiniz.