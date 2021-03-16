Türkiye'deki kripto para borsalarından THODEX, Elon Musk'ın "sahiplendiği" Dogecoin ile ilgili yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında toplamda 2 milyon adet Dogecoin dağıtacak olan ekip, platforma üye olacak yatırımcılara 150'şer adet Dogecoin verecek.

Kripto para alım satımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, kripto para alım satımlarının yapılmasını sağlayan borsaların sayısı da bir hayli arttı. Hal böyle olunca da Türkiye'de hizmet vermekte olan kripto para borsaları, seslerini duyurabilmek ve daha çok yatırımcıya ulaşabilmek adına ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Bu içeriğimizde sizlere, Türkiye'deki popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan THODEX'in başlattığı bir kampanyadan bahsedeceğiz.

THODEX'in başlattığı kampanya, son dönemlerde adı Elon Musk ile anılan Dogecoin isimli altcoin ile ilgili. Borsa ekibi, oluşturduğu bu kampanya ile platforma üye olan tüm yeni katılımcılara, toplamda 2 milyon adet Dogecoin dağıtımı yapacak. Kampanya kapsamında her katılımcı, saat 12:35 itibarıyla 8.72 dolar değerinde olan 150 adet Dogecoin'in sahibi olacak. Peki bu kampanyaya nasıl katılacaksınız?

THODEX'in Dogecoin kampanyasına katılmak için yapmanız gerekenler

THODEX'in başlattığı Dogecoin kampanyası, 15 Mart 2021 ila 15 Nisan 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Kullanıcılar, bu tarihler arasında THODEX'e kayıt yaptırarak, üyelik düzeylerini 3. seviyeye çıkaracaklar. Bu da diğer kripto para piyasalarında olduğu gibi kimlik bilgilerinizle yapacağınız bir doğrulama aracılığıyla mümkün olacak. Borsa yetkilileri, hesaplarını üçüncü seviyeye çıkaran yatırımcıların, en geç 24 saat içerisinde 150 Dogecoin'in sahibi olacağını ifade ediyorlar.

Eğer sizler de Türkiye'deki kripto para borsası THODEX'in başlattığı Dogecoin kampanyasına dahil olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak THODEX hesabı oluşturabilirsiniz. Ancak bu piyasaya dahil olmadan önce 18 yaşını doldurmuş olmanız gerektiğini, ayrıca kripto para piyasalarındaki riskin çok yüksek olduğunu unutmamanız gerektiğini belirtelim.