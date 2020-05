Those Who Remain’in Fragmanı Yayınlandı

Psikolojik korku türünü seven oyuncuları için son derece sağlam bir oyun geliyor. Those Who Remain ismiyle çıkacak oyun için bir de fragman yayınlandı. Ayrıca oyunun çıkış tarihi 28 Mayıs 2020 olarak açıklandı.

Hazır eve kapandığımız bu günlerde hepimiz film, dizi, oyun gibi eğlence araçlarına yöneldik. Sektördeki pek çok oyunu çoktan bitirmiş olan oyuncular ise yeni oyunların peşine düşmüş durumda. Korku türünü seven oyuncuları memnun edecek Those Who Remain’in ise yeni bir fragmanı yayınlandı. PS4, Xbox One ve PC için 28 Mayıs 2020’de çıkış yapacağı açıklanan oyun, birinci şahıs bir kamerayla canavarlardan kaçmaya çalışma mücadelenize izin verecek. Camel 101 tarafından geliştirilen oyun, Wired Productions ve WhisperGames tarafından yayınlanacak. Those Who Remain Fragmanı Korku türünün yanında gerilimi de iliklerinize kadar hissettirecek oyun, oyuncuları Dormont kasabasına götürecek. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla eller ve ayaklar gibi birtakım vücut parçasından oluşan bir canavar oyunculara musallat olacak ve oyun boyu ondan kaçmaya çalışacağız. Yapılan ilk açıklamalara göre Those Who Remain’in PC, Xbox One ve PC dışındaki platformlara çıkacağına dair bir bilgi yok. Yine de çıkış yapacağı platformlarda başarı yakalanırsa Nintendo Switch’e de geleceği düşünülüyor. İLGİLİ HABER Popüler Korku Oyunu Dead by Daylight, iOS ve Android İçin Ücretsiz Olarak Yayınlandı Son dönemde daha az görmeye başladığımız korku oyunları nedeniyle Those Who Remain pek çok oyuncunun uzun süredir beklediği bir oyun olabilir. Yayıncı şirket, oyunun fiyatı hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı, ancak çıkış tarihinin yakın olduğunu göz önünde bulundurursak yakın bir zamanda fiyatı hakkında da açıklama yapılacaktır.

Kaynak : https://gamerant.com/those-who-remain-trailer-release-date/

 4 0 0 0 0