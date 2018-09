THQ Nordic, İki Farklı Oyun Serisini Satın Aldı

THQ Nordic, oyun serilerini satın almaya doyamıyor. Daha önce de birçok seriyi alan şirket, bu sefer de korku oyunu serisi Alone in the Dark ve gerçek zamanlı strateji oyunu serisi Act of War'u bünyesine kattı.

THQ Nordic'in satın aldığı iki oyunun hakları daha önceden Atari'de bulunuyordu. Her ne kadar Alone in the Dark daha çok bilinen bir seri olsa da 90'lardaki yapımları dışında çok iyi oyunlara sahip değil. 2005 yılındaki film adaptasyonu da çok da güzel notlar almamıştı. Daha az bilinen Act of War serisi ise eleştirmenler tarafından daha olumlu sonuçlar elde etmiş. 2005 yılında çıkmış olan oyun, "Geleneksel bir şeyler arayan gerçek zamanlı strateji oyunu hayranlarının bulmak isteyeceği türden özelliklere" sahip. Satın alma THQ Nordic'in Twitter hesabından duyuruldu. THQ'nun satın alma olayları yakın zamanda da durmayacak gibi duruyor. Şirket, geçen haftalarda Kingdoms of Amalur serisini EA'dan almıştı. Ancak Nordic, Kingdoms of Amalur: Reckoning oyununu yenileyebilmek için EA'dan izin almak zorunda çünkü EA hala yapımın yayın haklarını elinde bulunduruyor. İLGİLİ HABER Steam'in İlk Sansürsüz Pornografik Oyunu 'Negligee: Love Stories' Satışa Çıktı Bu yılın başlarında ise THQ Nordic, Saints Row, Metro ve Dead Island franchise haklarını elinde bulunduran Koch Media'yı komple satın almıştı. Daha önceden ise Experiment 101'in Biomutant oyunu şirketin bünyesine katılmıştı.

Kaynak : https://www.ign.com/articles/2018/09/19/thq-nordic-acquires-alone-in-the-dark-act-of-war

