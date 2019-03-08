Türk Hava Yolları, Anadolu istasyonlarında yarı zamanlı olarak çalışacak öğrenci alımıyla ilgili bir ilan yayınladı. İlan 13 Nisan 2019’a kadar yayında kalacak.

THY’nin web sitesinden ilana başvuracak olan kişilerin yalnızca tek tercih hakkı olduğu, öğrencisi olduğu okulun bulunduğu şehrin dışında tercih yapanların sürece dahil edilmeyeceği duyuruldu. Çalışma yerleri olarak da Antalya, Antalya (Gazipaşa), Erzurum, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illeri belirlendi. Çalışanlara ödenecek ücret saatlik olarak belirlenecek. Öğrenciler en az 20 saat, en çok 30 saat çalışabilecekler.

İlana başvuru şartları ise şöyle:

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

100´lük sistemde en az 70, 4´lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)

İlanda, kabul edilecek olan üniversite öğrencilerinde aranan nitelikler de belirtilmiş durumda. THY, ilanda “Organizasyon, planlama ve takip yönleri kuvvetli, aktif sorumluluk ve inisiyatif alabilen, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme, değerlendirme ve analiz etme yeteneklerine haiz, MS Office araçlarını iyi seviyede bilen, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilen, etkili sözlü ve yazılı iletişime sahip olan çalışma arkadaşları arıyoruz" açıklamasını yaptı.

İşe kabul edilecek öğrencilerin yapacakları görevleri ve vazifelerini de ilana dahil eden Türk Hava Yolları, görev dağılımını "Yönetmelikler doğrultusunda, nöbeti içinde verilmiş talimatlar dahilinde, gelen ve giden uçak yolcularına istasyon hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, bilet tanzim etmek, değiştirmek ve bu konuda Ortaklık prosedürlerine uygun şekilde tamamlayıcı belge ve formları tanzim ederek muhasebesel süreçleri tamamlamak, bilet ve bagaj kabulü sırasında ve uçağa alım esnasında uluslararası uçuşlarda müracaat eden yolcunun; bilet, pasaport, vize, oturum izni vb. seyahat belgelerini kontrol ederek, gidilecek ülkenin önceden belirlenmiş kurallarına uyumlu, eksiksiz ve geçerli olup olmadığını, iç hatlarda ise bilet ve kimlik eşleştirmesini yapmak. İncelenen belgelerin herhangi birinde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edildiğinde önceden belirlenmiş prosedürler çerçevesinde işlem yapmak, gelen ve giden uçak operasyonlarında uçak altı işlemlerinin koordinasyonu için belirlenen prosedürler doğrultusunda hareket etmek ve yapılacak işlemleri takip etmek,saptadığı, tanık olduğu ya da yaşadığı kazayı, kazaya neden olabilecek potansiyel bir durumu, tehdit ve tehlikeleri, müşteri şikâyetlerini Ortaklığın iletişim olanaklarını kullanarak ilgili dokümanlarda tanımlanmış birimlere en kısa sürede bildirmek, ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuralları ile Ortaklık kurallarına uygun olarak istasyonlarda, müşteri memnuniyetinin temini için, ilgili ünitelerle ve tedarikçi firmalarla koordinasyon kurmak, periyodik analiz çalışmaları yapmak ve sonuçları raporlamak" şeklinde açıkladı.

İlana firmanın web sitesi üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. 13 Nisan 2019’a kadar kalacak olan ilan daha sonra kaldırılacak. Sınıf şartını belgelemek için başvuruda ‘Eğitim bilgilerim’ kısmında ‘Lisans’ bölümüne öğrenci belgesi yüklemek gerekiyor. Ayrıca özgeçmiş eklentileri kısmına da öğrenci not dökümü yüklenmek zorunda.

Belge kontrolünden sonra çevrimi olarak yapılacak genel yetenek ve İngilizce sınavlarının ardından mülakatlar başlayacak. Mülakatlara çağrılacak adaylar sınav sonucu ve not ortalamasına göre belirlenecek. Mülakatta başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak.