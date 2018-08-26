THY, Bayram Tatili Boyunca Rekor Sayıda Yolcuya Hizmet Verdi

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca beklenenin de üstünde talep gören THY, rekor sayılacak sayıda yolcuya ev sahipliği yaptı.

Malumunuz uzun Kurban Bayramı tatili göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bu bayram sevdiklerine kavuşmak ya da yaz tatili yapmak için gerek Türkiye’nin dört bir yanına gerek yurtdışına akın eden tatilciler, yoğun bir turizim trafiğine sebep oldu. Bu trafikten en çok faydalananlar da kuşkusuz ki ulaşım şirketleri oldu.

Türkiye’nin en köklü havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 17-26 Ağustos tarihleri arasında hizmet verdikleri yolcu sayısını açıkladı. Dev şirket, Kurban Bayramı tatili boyunca tam 2 milyon 340 bin 448 yolcuya hizmet vererek rekor denecek seviyede bir başarıya imza attı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Basın Muşaviri Yahya Üstün, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz." açıklamasıyla THY cephesinin de bu gelişmeden onur duyduğunu açıkladı.