THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada THY'nin yeni bir rekora imza attığını söyledi.

Bildiğiniz gibi bu sene kurban bayramı tatili 9 gün sürecek. Haliyle herkes bu uzun tatili değerlendirmek için planlarını yaptı, yola çıktı. Trafiği göze alamayanların ise tercihi tabii ki havayolu ile ulaşım oldu. Bu da havayolu şirketlerinin uçuş rakamlarında artış anlamına geliyor ve THY'den gelen habere göre rakamlar oldukça yüksek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de yaşanan yoğunluğu, yeni bir rekor haberiyle birlikte attığı tweet ile verdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda Ekşi, THY'nin 18 Ağustos tarihinde 1547 sefer ve 253 bin yolcu ile yeni bir rekor kırdığını açıkladı.

THY, tüm dünyada pek çok ülkede hizmet veren bir havayolu şirketi ve doğal olarak da en çok tercih edilen şirketlerden biri. Bir günde elde edilen bu rakamlar da oldukça büyük bir başarı aslında. Tabii bayram yoğunluğunun da etkisi büyük ancak THY'nin de son yıllarda dünyada iyi bir imaj yarattığını, bu imajın da şirketin başarısını sağladığını da söyleebiliriz.