THY, Bazı İtalya Uçuşlarını İptal Ettiğini Duyurdu

THY, Çin ve İran’la birlikte en fazla corona virüsü teşhisi koyulan İtalya için yeni bir karar aldı. Şirket, 1 Mart tarihli İtalya uçuşlarını karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Corona virüsü, dünya üzerindeki ulaşımı da önemli ölçüde etkiledi. Çin’e karşı uçuşlarını durduran THY, şimdi de İtalya uçuşları için düzenleme getireceğini duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamada 1 Mart tarihinde gerçekleşecek bazı İtalya seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkede düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir.

Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. 1 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur / tarih değişiklik hakları tanınmıştır."

İptal Olan Seferler

THY’nin yaptığı açıklamaya göre 1 Mart tarihli iptal edilen seferlerin “TK1871 – TK1872 İstanbul (IST) – Venedik- İstanbul (IST), TK1869 – TK1870 İstanbul (IST)- Venedik- İstanbul (IST), TK1325 – TK1326 İstanbul (IST) -Bologna- İstanbul (IST), TK1895 – TK1896 İstanbul (IST) – Milano – İstanbul (IST), TK1865 – TK1866 İstanbul (IST) – Roma – İstanbul (IST), TK1901 – TK1902 İstanbul (SAW) – Milano – İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) – Milano” seferleri olduğu açıklandı.