Türk Hava Yolları, bugün yaptığı açıklamada Covid-19 aşısı taşımaya başladığını duyurdu. Çin'den Türkiye aktarmalı olarak Brezilya'ya taşınan aşılar için özel soğuk zincir destekli konteynerler kullanıldı.

Son günlerde ABD ve Çin’den koronavirüs aşısıyla ilgili son derece olumlu haberler gelmeye başladı. 2020’nin sonunda başlayacak ve 2021 boyunca devam edecek Covid-19 aşı dağıtımları, en az aşının kendisi kadar önemli kabul ediliyor. Geçtiğimiz gün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Aralık 2020’de Çin’den 10 milyon doz aşının Türkiye’ye geleceğini açıklamasıyla, bu aşıların hangi koşullarla getirileceği sorusu gündeme geldi.

Aşıların bir noktadan diğer noktaya en hızlı şekilde getirilip özel soğuk hava depolarında tutulması gerekiyor. Bu noktada da en hızlı ulaşım yolu olan uçaklar devreye giriyor. Türk Hava Yolları, bugün yaptığı açıklamada Covid-19 aşılarının taşınmasında önemli bir rol oynadıklarını duyurdu. Çin’den Brezilya’ya Covid-19 aşısı taşıdığını duyuran THY’nin kargo firması Turkish Cargo, 7 adet soğutuculu konteynera yüklenen aşıların Pekin’den İstanbul’a, buradan da Sau Paula’ya gönderildiğini belirtti.

"Gücümüzü dünyamızın geleceği için kullanma zamanı"

THY'nin Covid-19 aşı taşımaları ile ilgili konuşan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gücümüzü dünyamızın geleceği için kullanma zamanı... Küresel ölçekte en geniş kargo uçuş ağına sahip taşıyıcı olan Turkish Cargo Çin'den Brezilya'ya Covid-19 aşısı taşıdı, güzel günler için umut aşıladı." ifadelerini kullandı.

Aşıları taşımak için önemli bir altyapıya sahip olmak zorunda olan havayolu firmaları, soğuk zinciri bozmadan hayatın normale dönmesinde büyük rol oynayacak aşıları taşımak zorundalar. Turkish Cargo da bu aşıları taşımak için konteyner tedarikçileriyle iş birliği yaparak kendi kapasitesini yüzde 30 artırdı. Anlık olarak 150 uçak paletine çıkabilecek soğuk zincir taşıma kapasitesine sahip olduğunu duyuran Turkish Cargo, bu düzenlemesiyle aylık 25 bin ton kadar soğuk zincir ürünü taşıyabileceğini söyledi.

Akıllı depo ile soğuk zincir korunuyor

2020 Ocak - Eylül ayları arasında 40 bin tondan fazla ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan Turkish Cargo, pandemi dönemindeki ilaç taşımalarında yüzde 50’den fazla büyüme kazandı. Bu büyümeyle birlikte yatırım da yapan Turkish Cargo, aşıların depolanması için 1200 metrekarelik ısı kontrollü bir akıllı depo inşa etti. Önümüzdeki günlerde üretilen aşıların tüm dünyaya yayılacağı düşünüldüğünde bu tarz depoların çok daha önemli olacağını söyleyebiliriz.